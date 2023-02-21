Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 лютого 2023

Українці обрали марку найкращу воєнну марку 2022 року: нею стала "Русскій воєнний корабль, іді..!".

Про це повідомили в Укрпошті.

За цю марку проголосували майже 198 тисяч українців. З них –  понад 192 тисячі в "Дії" та 5135 у соцмережах Укрпошти. 

"Нагадаємо, поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді … !", яку сміливо можемо називати легендарною, – перша марка Укрпошти, введена в обіг 12 квітня 2022 року в умовах військового стану", – зазначили в Укрпошті. 

 Фото: Укрпошта

Посил для цієї марки сформував прикордонник з острова Зміїний, який рішуче чинив опір пропозиціям окупантів здатися. 

Друге місце посів поштовий блок – "Вільні. Незламні. Непереможні" до річниці незалежності. Він набрав понад 123 тисячі голосів. 

Третє місце – поштова марка "Доброго вечора, ми з України", приурочена до Дня Української Державності. На ній зображено український трактор, який тягне танк окупанта.

Голосування відкрили 13 лютого. За цей час до нього приєднались близько 650 тисяч громадян. Загалом в конкурсі брали участь 10 поштових марок на воєнну тематику, випущених у 2022 році.

Нагадаємо, марка з російським кораблем стала одним з символів протистояння українців під час повномасштабного вторгнення.

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