Маріуполю загрожує проблема з питною водою через дії окупантів – радник мера

Тимчасово окупованому росіянами Маріуполю влітку загрожує проблема з питною водою.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти намагаються поєднати два водосховища, що може спричинити екологічну катастрофу у місті.

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Як пояснює Андрющенко, місто отримує воду з резервного водосховища у Старому Криму, яке наповнюється через потік Кальчика. Утім, його росіяни перекрили всередині міста, внаслідок чого річка "фактично перетворилася на болото".

Водойма Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко

"Тому, з водою біда страшенна. Влітку в спеку рівня води не вистачить для водозабезпечення Маріуполя навіть на мінімумі, а перекритий Кальчик не дасть відновитись водосховищу," – прогнозує Петро Андрющенко.

За його словами, щоб вирішити проблему із водою, окупанти, нібито "знайшли" документи проєкту міської ради щодо нового водоводу та вирішили його "бездумно реалізувати".

Радник мера додає, що у проєкті йшлося про водоочисний завод та побудову водозабору з двох водосховищ – Старокримського та Павлопільського.

Так росіяни бачить реалізацію задуму. Мапа: Петрo Андрющенкo

"А росіяни вирішили поєднати зараз ці два водосховища. Наче це щось вирішить. Може воно б вирішило, але є нюанс. Павлопільське водосховище має поповнюватись через Кальміус за умови працюючого каналу Сіверського Донця. Який не працює (чому власне нема води в Донецьку)", – наголосив радник міського голови.

За словами Петра Андрющенка, якщо окупанти втілять задум у життя, то це може знищити одночасно два водосховища та всю флору і фауну навколо них.

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Нагадаємо, минулого літа у Маріуполі росіяни роздавали для пиття місцевим мешканцям воду з бактеріями, які притаманні фекаліям.