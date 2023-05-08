Чи можуть родичі загиблих цивільних виїжджати за кордон? Пояснюють юристи

Закон "Про мобілізацію" дозволяє близьким родичам загиблих військових виїжджати за кордон.

Утім, чи розповсюджується така можливість на членів родин загиблих цивільних українців? "УП. Життя" запитала юристів, щоб з’ясувати це.

У законі існує певна колізія, адже не вказано статус загиблого – був він військовим чи цивільним, тому юристи вважають, що за законом родичі загиблих цивільних мають право на виїзд.

Що каже закон?

У 23 статті Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є перелік громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають відстрочку.

Відповідно, деякі з вказаного нижче переліку можуть виїжджати за кордон.

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Йдеться про людей з інвалідністю, багатодітних батьків неповнолітніх дітей, опікунів дітей-сиріт, нардепів, студентів тощо.

У частині 3 статті також зазначається про студентів, аспірантів, науковців, родичів загиблих/зниклих "атовців", а також родичів загиблих/зниклих під час повномасштабної війни.

Відповідно до закону, призову на військову службу не підлягають "жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра):

загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях,

загинули або зникли безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Водночас, у 9 абзаці частини 3 нічого не вказано про статус військового чи цивільного, безпосередню участь у бойових діях чи навіть смерть внаслідок бойових дій (та й "під час здійснення заходів" – це не означає "під час безпосереднього здійснення заходів)".

Чи працює це на практиці?

Юристи припускають, що закон дозволяє виїзд за кордон усім військовозобов’язаним, чиї близькі родичі загинули або зникли під час ООС та воєнного стану.

Утім, на практиці ця норма закону не завжди працює і найімовірніше прикордонники вам відмовлять у виїзді, якщо загиблий родич був цивільним, вважає керівниця волонтерського руху "Адвокати ЗСУ" Євгенія Рябека.

За її словами, у прикордонників також можуть бути внутрішні розпорядження.

"Я цитую статтю, але у прикордонників можуть бути внутрішні розпорядження, як вони працюють. Тому вони кажуть, ми розглядаємо тільки родичів загиблих військових", – каже Євгенія.

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак вважає, що перетинати кордон фактично можуть лише чоловіки-родичі загиблих захисників України, а не вбитих цивільних людей.

Юрист сумнівається, що військкомат поставить відповідну відмітку у військовому квитку, а прикордонник дозволить виїхати людині, у якої цивільний родич загинув через війну.

Попри розмитість формулювання у законі, яке нібито вказує і на військових, і на цивільних, ДПСУ випускає за кордон лише родичів загиблих/зниклих бійців.

На гарячій лінії ДПСУ "УП. Життя" відповіли, що право на відстрочку від мобілізації та виїзд за кордон мають близькі родичі військових, які загинули або зникли під час оборони держави (починаючи з 30 квітня 2018 року).

Юристи стверджують, що у разі відмови у виїзді за кордон, ви можете звернутися до суду і оскаржити дії того чи іншого прикордонника.

Більше про те, чи можна виїжджати за кордон, якщо ваш родич загинув або зник на війні читайте тут.

❗️ "Українська правда. Життя" не закликає читачів виїжджати за кордон. Цей матеріал – спроба розібратися в нормах закону та відповісти на поширені запитання від читачів.

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