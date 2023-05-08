В Україні розпочалась реєстрація на вступні іспити до магістратури – МОН

В Україні майбутні студенти магістратури вже можуть реєструватися на вступні іспити.
Опція буде доступною до 31 травня включно, повідомляють у Telegram-каналі Міністерства освіти і науки України.
Реєстрація проводиться виключно в електронному форматі.
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Щоб зареєструватися на вступні випробування, необхідно:
- сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:
заповнену заяву-анкету з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;
документ, що посвідчує особу;
документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ж документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП);
документ про здобутий ступінь вищої освіти (для студентів, що завершили навчання торік);
довідки щодо планового терміну завершення навчання та отримання диплома у 2023 році;
фотокартки для документів (кольорові або чорно-білі) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);
- надіслати їх на електронну адресу приймальної комісії;
- очікувати скановану копію екзаменаційного листка у відповідь.
"У разі успішної реєстрації вам надішлють скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, яку ви зазначили в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатимуть в приймальній комісії", – зазначають в МОН.
Як додають у відомстві, для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО створять інформаційну сторінку Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури.
Доступ неї здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, що зазначений у ньому.
Нагадаємо, вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами кількох екзаменів: єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.
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