В Україні розпочалась реєстрація на вступні іспити до магістратури – МОН

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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8 травня 2023

В Україні майбутні студенти магістратури вже можуть реєструватися на вступні іспити.

Опція буде доступною до 31 травня включно, повідомляють у Telegram-каналі Міністерства освіти і науки України.

Реєстрація проводиться виключно в електронному форматі.

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 Фото: belchonock/Depositphotos

Щоб зареєструватися на вступні випробування, необхідно:

  • сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

заповнену заяву-анкету з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ж документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (для студентів, що завершили навчання торік);

довідки щодо планового терміну завершення навчання та отримання диплома у 2023 році;

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фотокартки для документів (кольорові або чорно-білі) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань);

  • надіслати їх на електронну адресу приймальної комісії;
  • очікувати скановану копію екзаменаційного листка у відповідь.

"У разі успішної реєстрації вам надішлють скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, яку ви зазначили в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатимуть в приймальній комісії", – зазначають в МОН.

Як додають у відомстві, для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО створять інформаційну сторінку Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури

Доступ неї здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, що зазначений у ньому.

Нагадаємо, вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами кількох екзаменів: єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

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