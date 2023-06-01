Майбутнє України очима дітей: Укрпошта випустила марку з дитячими малюнками

Укрпошта оголосила про старт продажу поштового набору "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Дня захисту дітей.

До нього увійшли марки з найкращими дитячими малюнками на цю тему, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Спочатку була "Мрія". Мрія про те, що буде, коли Україна переможе. Потім – була новорічна марка, де була мрія, щоб родини були разом в новому році. І тепер третя марка, яка створена дітьми – як вони бачать Україну майбутнього.

Як Ви бачите – там є мотиви і першої марки, і другої, де все важке залишається в минулому, а родини зустрічають своїх героїв в нашій крутій країні", – розповів він.

Поштовий набір "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього"

У квітні 2023 року Укрпошта оголосила конкурс на тему "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". На електронну скриньку надіслали понад 300 малюнків.

У голосуванні за кращу роботу взяли участь майже 470 тисяч респондентів.

Перемогу здобула робота "Найзаповітніша мрія" 14-річної Олександри Федорчук з Київщини.

На численні прохання учасників голосування Укрпошта відтворила на поштовому випуску і малюнки, що вийшли до фіналу:

Вероніки Іванцовової (9 років, м. Хмельницький);

Олександри Бушинської (13 років, Одеська обл.);

Анастасії Мисько (12 років, Хмельницька обл.);

Варвари Колєсової (9 років, Миколаївська обл.);

Георгія Сосницького (6 років, м. Харків);

Діани Василенко (4 роки, м. Полтава).

Поштовий набір можна придбати у відділеннях та на Поштовому маркеті, маркетплейсах eBay та Amazon.

Ігор Смілянський зазначив, що 40 гривень з кожного маркового аркуша підуть на благодійність. Кошти скерують дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.

Нагадаємо, у травні Укрпошта створила незвичні аудіолистівки з історіями військових і волонтерів. Кошти перерахували на дрони для ЗСУ.