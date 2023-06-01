Майбутнє України очима дітей: Укрпошта випустила марку з дитячими малюнками

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 червня 2023

Укрпошта оголосила про старт продажу поштового набору "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Дня захисту дітей.

До нього увійшли марки з найкращими дитячими малюнками на цю тему, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Спочатку була "Мрія". Мрія про те, що буде, коли Україна переможе. Потім – була новорічна марка, де була мрія, щоб родини були разом в новому році. І тепер третя марка, яка створена дітьми – як вони бачать Україну майбутнього.

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Як Ви бачите – там є мотиви і першої марки, і другої, де все важке залишається в минулому, а родини зустрічають своїх героїв в нашій крутій країні", – розповів він.

 Поштовий набір "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього"

У квітні 2023 року Укрпошта оголосила конкурс на тему "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього". На електронну скриньку надіслали понад 300 малюнків.

У голосуванні за кращу роботу взяли участь майже 470 тисяч респондентів. 

Перемогу здобула робота "Найзаповітніша мрія" 14-річної Олександри Федорчук з Київщини.

На численні прохання учасників голосування Укрпошта відтворила на поштовому випуску і малюнки, що вийшли до фіналу: 

  • Вероніки Іванцовової (9 років, м. Хмельницький);
  • Олександри Бушинської (13 років, Одеська обл.);
  • Анастасії Мисько (12 років, Хмельницька обл.);
  • Варвари Колєсової (9 років, Миколаївська обл.);
  • Георгія Сосницького (6 років, м. Харків);
  • Діани Василенко (4 роки, м. Полтава). 

Поштовий набір можна придбати у відділеннях та на Поштовому маркеті, маркетплейсах eBay та Amazon.

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Ігор Смілянський зазначив, що 40 гривень з кожного маркового аркуша підуть на благодійність. Кошти скерують дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків. 

Нагадаємо, у травні Укрпошта створила незвичні аудіолистівки з історіями військових і волонтерів. Кошти перерахували на дрони для ЗСУ.

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