"Укрпошта" випускає нову марку до Дня захисту дітей. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 травня 2023

Національний оператор "Укрпошта" відкрив передзамовлення на поштовий блок до Дня захисту дітей 1 червня.

У блок входить нова поштова марка, листівка та конверт, повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", "несе велике послання" – майбутнє України буде лише жовто-блакитним. 

"Зовсім скоро, 1 червня, ми будемо відзначати День захисту дітей. З 2022 року він набув для нас зовсім іншого значення. Більш глибокого та значущого. 

Дуже сподіваюсь, що ті діти, які сьогодні мешкають в Україні, отримають в цей день подарунок від наших ЗСУ у вигляді спокійного неба, ну й, можливо, морозива", – пише Смілянський. 

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 Фото: Укрпошта

Нещодавно "Укрпошта" провела конкурс, в рамках якого діти малювали, яким уявляють майбутнє.

Поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" уже можна передзамовити за посиланням.

"Кожен ескіз передає голос листмаленьких художників, які через свої роботи транслюють віру в майбутнє і ніби навіть проговорюють, що нам, дорослим, треба ще більше оптимізму. 

Тож традиційно запрошую вас оформити передзамовлення на нову поштову марку, листівку та конверт "Перший день", відправка якого, на відміну від наборів, буде здійснена за фактом замовлення", – каже гендиректор компанії.  

А з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях "Укрпошти", в онлайн-магазині, маркетплейсах eBay та Amazon. 

Марка є благодійною – кошти спрямують на підтримку дітей, які втратили своїх батьків. 

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" випустила нові марки на честь Дня Європи 9 травня.

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