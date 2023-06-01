Гірський гід врятував альпініста із "зони смерті" Евересту

Непальський гід Гельє Шерпа знайшов малайзійського альпініста на ділянці підйому на Еверест, яку називають "зоною смерті". Температура там може опускатися до -30°C.

Чоловік висів на мотузці та тремтів від переохолодження, повідомляє Al Jazeera.

30-річний гід Гельє Шерпа 18 травня вів китайського клієнта на вершину найвищої гори у світі, яка має 8849 метрів у висоту.

Під час підойму він побачив альпініста у так званій "зоні смерті", що розташована на висоті 8500 метрів.

Гід спустив альпініста приблизно на 600 метрів до свого колеги Німа Тахі Шерпа, який приєднався до порятунку.

"Ми загорнули альпініста в спальний килимок, тягнули його по снігу або несли по черзі на спині до табору III", – сказав Гельє.

Коли рятівники з постраждалим спустились до 7162 метри, останнього зміг забрати гелікоптер до базового табору.

Рідкісна операція порятунку тривала 6 годин. Представник Департаменту туризму Бігян Койрала зазначив, що врятувати альпіністів на такій висоті майже неможливо.

Гельє сказав, що він переконав свого китайського клієнта відмовитися від спроби піднятися на вершину та спуститися з гори. Він пояснив, що для нього важливо врятувати альпініста.

"Врятувати одне життя важливіше, ніж молитися в монастирі", – зазначив гід.

У туристичній компанії, яка забезпечувала логістику малазійського туриста відмовились називати його ім'я. Однак зазначили, що альпініст відправився додому ще минулого тижня.

Цього року Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження на Еверест з березня по травень. За 5 місяців 2023 року на горі вже загинули 12 людей, і це найбільша кількість смертей за 8 років.

Нагадаємо, що нещодавно українка вдруге підкорила Еверест. Вона розповіла, що під час експедиції дуже захворіла.