Доводив, що може говорити російською: нардеп Бужанський в ефірі відмовився переходити на українську

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
51761
1 червня 2023

Скандальний нардеп Максим Бужанський від "Слуги народу" відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

Інцидент стався під час ефіру на телеканалі Київ 31 травня.

Його запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу нардеп проігнорував вітання "Слава Україні", за кілька митей промовив "Так, слава Україні..".  Після чого почав свою промову російською.

 Фото з Facebook Максима Бужанського

На зауваження журналіста Сергія Смальчука заявив, що говоритиме, як хоче, та доводив, що у законі про державну мову не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською.

"Відповідно до 10 статті Конституції, державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов", – сказав Бужанський.

Дискусія зайшла в глухий кут, коли нардеп почав аргументувати тим, що його розуміють і так, до того ж більшість українців теж говорять російською. Зі слів Бужанського, серед них левова частка – українські військові. 

Однак, за даними опитування, кількість людей, які використовують українську в побуті за останні 4 роки, зросла на 8%. Українською в побуті говорять близько 58% українців.

Після кількох реплік депутат вийшов з ефіру. 

 "УП.Життя" не змогла сконтактувати з нардепом Бужанським. 

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що не здивований такою поведінкою нардепа, однак звернення щодо цього інциденту наразі не надходило.

Читайте також: У школі Дніпра трапився мовний скандал: вчителька отримала догану


Реклама:


 199
Прихисти своїх

"Я більше не кажу "доброго ранку". Невигадані історії від маріупольця

Роксана Касумова
 3164
КУЛЬТУРА

"Скульптура вагітної мене буде нагадувати про тіла мігрантів з України" – мисткиня Марія Куліковська

Ганна Щокань
 2194
Суспільство

Спорт є хорошим способом боротьби зі стресом. Як це – бути тренеркою дитячої футбольної команди

Ситнік Ольга

Головне на сайті


Прихисти своїх

"Я більше не кажу "доброго ранку". Невигадані історії від маріупольця

Роксана Касумова
Що потрібно знати про спаржу та як її готувати: 3 простих рецепти
Дзвіночки на деревах: в Україні проводять акцію в пам'ять про загиблих дітей під час війни
Як заспокоїтись під час панічної атаки – розповіли у МОЗ
"Начальству – нічого, сторожу – все": у мережі відреагували на арешт охоронця, який не встиг відкрити укриття
Помилка в системі: у Кабміні пояснили, чому відмовили автору у розгляді петиції за відставку Ткаченка
КУЛЬТУРА

"Скульптура вагітної мене буде нагадувати про тіла мігрантів з України" – мисткиня Марія Куліковська

Ганна Щокань
Суспільство

Спорт є хорошим способом боротьби зі стресом. Як це – бути тренеркою дитячої футбольної команди

Ситнік Ольга