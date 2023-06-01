Доводив, що може говорити російською: нардеп Бужанський в ефірі відмовився переходити на українську

Скандальний нардеп Максим Бужанський від "Слуги народу" відмовився переходити на українську мову в ефірі новин.

Інцидент стався під час ефіру на телеканалі Київ 31 травня.

Його запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.

Однак до обговорення так і не дійшли. Спершу нардеп проігнорував вітання "Слава Україні", за кілька митей промовив "Так, слава Україні..". Після чого почав свою промову російською.

Фото з Facebook Максима Бужанського

На зауваження журналіста Сергія Смальчука заявив, що говоритиме, як хоче, та доводив, що у законі про державну мову не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською.

"Відповідно до 10 статті Конституції, державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов", – сказав Бужанський.

Дискусія зайшла в глухий кут, коли нардеп почав аргументувати тим, що його розуміють і так, до того ж більшість українців теж говорять російською. Зі слів Бужанського, серед них левова частка – українські військові.

Однак, за даними опитування, кількість людей, які використовують українську в побуті за останні 4 роки, зросла на 8%. Українською в побуті говорять близько 58% українців.

Після кількох реплік депутат вийшов з ефіру.

"УП.Життя" не змогла сконтактувати з нардепом Бужанським.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що не здивований такою поведінкою нардепа, однак звернення щодо цього інциденту наразі не надходило.