Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи

У Канаді відбуваються сотні лісових пожеж, внаслідок чого дим уже накрив частину території США і дійшов навіть до Норвегії.

За останні кілька днів клуби диму простяглися з Канади через Гренландію, Ісландію та дійшли до Норвегії, повідомляє CNN.

Вчені з Норвезького інституту досліджень клімату та навколишнього середовища (NILU) зафіксували збільшення кількості диму за допомогою дуже чутливих приладів, а потім підтвердили його походження за допомогою прогнозного моделювання.

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Дослідники очікують, що протягом найближчих днів дим пошириться на значні території Європи, але навряд чи люди зможуть помітити його або відчути запах.

With over 400 active #wildfires burning across Canada, learn more about what each stage of a wildfire means. https://t.co/0bqZOoMhsq — The Weather Network (@weathernetwork) June 9, 2023

За словами Ніколаоса Євангеліу, старшого наукового співробітника NILU, норвежці можуть відчувати запах і навіть помічати дим у вигляді легкого серпанку, але він не несе негативних наслідків для здоров'я.

"Пожежі, що поширюються з таких великих відстаней, приходять дуже "розрідженими", – сказав він у коментарі CNN.

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Наразі у Канаді фіксують понад 400 активних лісових пожеж внаслідок кліматичних змін та посухи. Внаслідок цього повітря у США та Канаді дуже забруднене і потенційно небезпечне.

Станом на 8 червня цього року в Канаді сталося 2393 лісових пожеж, які спалили понад 4,4 мільйона гектарів землі.

Нагадаємо, українці тим часом потерпають від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, найбільшої техногенної катастрофи у Європі за останні десятиліття.

На півдні встановлено вже 5 людських смертей внаслідок повені, 27 людей зникли безвісти. Також загинули тисячі рибин, тварин, зокрема майже 300 вихованців зоопарку "Казкова Діброва", постраждали національні парки.