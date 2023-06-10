Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2023

У Канаді відбуваються сотні лісових пожеж, внаслідок чого дим уже накрив частину території США і дійшов навіть до Норвегії.

За останні кілька днів клуби диму простяглися з Канади через Гренландію, Ісландію та дійшли до Норвегії, повідомляє CNN.

Вчені з Норвезького інституту досліджень клімату та навколишнього середовища (NILU) зафіксували збільшення кількості диму за допомогою дуже чутливих приладів, а потім підтвердили його походження за допомогою прогнозного моделювання.

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Дослідники очікують, що протягом найближчих днів дим пошириться на значні території Європи, але навряд чи люди зможуть помітити його або відчути запах.

За словами Ніколаоса Євангеліу, старшого наукового співробітника NILU, норвежці можуть відчувати запах і навіть помічати дим у вигляді легкого серпанку, але він не несе негативних наслідків для здоров'я. 

"Пожежі, що поширюються з таких великих відстаней, приходять дуже "розрідженими", – сказав він у коментарі CNN.

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Наразі у Канаді фіксують понад 400 активних лісових пожеж внаслідок кліматичних змін та посухи. Внаслідок цього повітря у США та Канаді дуже забруднене і потенційно небезпечне.

Станом на 8 червня цього року в Канаді сталося 2393 лісових пожеж, які спалили понад 4,4 мільйона гектарів землі.

Нагадаємо, українці тим часом потерпають від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, найбільшої техногенної катастрофи у Європі за останні десятиліття.

На півдні встановлено вже 5 людських смертей внаслідок повені, 27 людей зникли безвісти. Також загинули тисячі рибин, тварин, зокрема майже 300 вихованців зоопарку "Казкова Діброва", постраждали національні парки.

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