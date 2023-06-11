Хотіли почати нове життя: в Одесі через суботній обстріл РФ загинули переселенці з Бахмута

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 червня 2023

В Одесі після нічного російського обстрілу у ніч на 10 червня через падіння уламків дрона на багатоповерхівку загинуло подружжя переселенців. 

У Юрія та Юлії Антоненків залишилася донька, розповіла сусідка загиблих Людмила. 

До Одеси подружжя переїхало з Бахмута, аби "почати будувати нове життя". Туди ж нещодавно перевезли своїх батьків. 

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За словами Людмили, під час російського обстрілу ввечері 9 червня, пара проводжала батьків додому. 

Юрій та Юлія Антоненки. Всі фото Людмили

"Проводжаючи їх додому, їх убила ударна хвиля… Їх знайшли наші друзі, одразу після вибуху. Вони були поруч із вирвою", – написала жінка.

Також вона додала, що в Юрія та Юлії залишилася 20-річна дочка Мирослава.

У Одесі переселенці хотіли почати нове життя. Незадовго до загибелі вони перевезли туди батьків

У коментарі "УП. Життя" Людмила розповіла, що Юра і Юлія були "радісними та позитивними людьми". 

"Завжди з посмішкою, завжди в гарному настрої. Завжди "жили це життя". Ми проживали в одному домі – так і познайомились. Все це не вкладається в голові досі. Дитина втратила обох батьків в одну секунду. Вони загинули на місці", – розповідає сусідка. 

За інформацією жінки, церемонія прощання із загиблим подружжям відбудеться 12 червня в селі Нерубайське Одеської області. 

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У подружжя залишилася 20-річна донька Міра

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі загинуло подружжя, яке виїхало від обстрілів з Нікополя. Двоє дітей дивом вціліли.

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