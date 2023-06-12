Розміром з п’ятиповерхівку: полярники показали, як "стрибає" кит. ВІДЕО

Українські полярники станції "Академік Вернадський" показали, як "стрибають" найбільші тварини на планеті – кити.

Відео моменту опублікували в Національному антарктичному науковому центрі.

Полярник й автор ролику Сергій Глотов встиг зафільмувати горбатого кита.

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Дорослі представники цього виду сягають 15 метрів у довжину – це, приблизно, як 5-поверховий будинок, зазначають полярники.

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За словами науковців, саме цей вид китів є найбільш "стрибучим".

"Тож уявіть: сидите ви в човнику посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка"", – зазначають в науковому центрі, додаючи що це видовище – по-справжньому "унікальне".

Вчені мають кілька гіпотез, навіщо кити це роблять.

Припускають, що, ймовірно, таким чином кит намагається "почухатися" об воду, аби позбутися паразитів, які живуть й подразнюють його шкіру.

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Крім того, через "стрибки" ці тварини комунікують між собою, адже звук стрибка чутно далеко, тому він може слугувати сигналом, кажуть науковці.

Також "стрибки" можуть бути частиною "любовних ігор" – залицянням до самиці або відлякуванням конкурентів. Саме в теплих водах, де кити живуть взимку, вони розмножуються.

"Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, майже винищених людиною під час китобійного промислу", – наголошують полярники.

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