Розміром з п’ятиповерхівку: полярники показали, як "стрибає" кит. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 червня 2023

Українські полярники станції "Академік Вернадський" показали, як "стрибають" найбільші тварини на планеті – кити.

Відео моменту опублікували в Національному антарктичному науковому центрі.  

Полярник й автор ролику Сергій Глотов встиг зафільмувати горбатого кита. 

Дорослі представники цього виду сягають 15 метрів у довжину – це, приблизно, як 5-поверховий будинок, зазначають полярники. 

За словами науковців, саме цей вид китів є найбільш "стрибучим". 

"Тож уявіть: сидите ви в човнику посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка"", – зазначають в науковому центрі, додаючи що це видовище – по-справжньому "унікальне"

Вчені мають кілька гіпотез, навіщо кити це роблять. 

Припускають, що, ймовірно, таким чином кит намагається "почухатися" об воду, аби позбутися паразитів, які живуть й подразнюють його шкіру. 

Крім того, через "стрибки" ці тварини комунікують між собою, адже звук стрибка чутно далеко, тому він може слугувати сигналом, кажуть науковці.

Також "стрибки" можуть бути частиною "любовних ігор" – залицянням до самиці або відлякуванням конкурентів. Саме в теплих водах, де кити живуть взимку, вони розмножуються. 

"Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, майже винищених людиною під час китобійного промислу", – наголошують полярники. 

Раніше ми розповідали 5 цікавих фактів про китів від українських полярників. 

Читайте також: Як і 2 роки тому: в Австралії кити масово викинулися на берег


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