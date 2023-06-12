У два роки говорив реченнями: в компанії Ілона Маска працюватиме 14-річний програміст

Компанія Ілона Маска SpaceX найняла на роботу 14-річного Кайрена Квайзі. Він працюватиме інженером-програмістом.

Про це повідомляє Insider.

Підліток нещодавно закінчив університет Санта-Клари в Каліфорнії (США). Він став наймолодшою ​​людиною, яка це зробила, пише The Seattle Times.

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Щоб розпочати роботу у відділі SpaceX, Кайрен Квайзі разом із матір’ю планує переїхати з Каліфорнії, де мешкає зараз, до штату Вашингтон.

Кайрен Квазі. Фото: Instagram / thepythonkairan

Хлопець ріс дуже здібною дитиною. У два роки вже міг говорити повними реченнями. У дитячому садку розповідав іншим дітям і вихователям новини, які почув по радіо. Коли хлопцеві було 9 років, батьки зрозуміли, що шкільні завдання для нього були надто простими, тому допомогли йому вступити до коледжу в Каліфорнії.

"Мені здавалося, що я вчуся на тому рівні, на якому мав би", – сказав Кайрен про навчання в коледжі.

Того ж року він склав тест на рівень IQ вище, ніж 99,9% населення планети, зазначає BrainGain magazine.

Кілька місяців потому Кайрен проходив стажування в компанії Intel Labs як дослідник штучного інтелекту. В 11 років вчив інформатику та інженерію в Університет Санта-Клари.

Про свою нову посаду хлопець повідомив 8 червня.

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"Я приєднаюся до найкрутішої компанії на планеті як інженер-програміст у команді інженерів Starlink. Це одна з рідкісних компаній, яка не використовувала мій вік як застарілий показник зрілості та здібностей", – написав Кайрен у LinkedIn.

Нагадаємо, 20 квітня у повітрі вибухнув космічний корабель Starship компанії Ілона Маска SpaceX, а його потенційно небезпечні уламки впали на будинки і пляжі.