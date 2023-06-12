Вівчарку Рембо з осколковими ранами вилікували в Угорщині: тепер вона в поліції Будапешта. ФОТО

Вівчарку Рембо, яку важко поранили на Харківщині, вилікували.

Тепер чотирилапий тренується в поліції Будапешта в Угорщині, повідомляє АР.

Трирічний Рембо супроводжував українських військових на передовій у Харківській області. Внаслідок ракетного обстрілу отримав важке поранення уламком у голову.

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Череп, щелепу та праве вухо тварини були понівечені. Собака міг не вижити.

Собака Рембо після реабілітації. Фото: BRFK

Вівчарку екстрено прооперували в Угорщині, і це врятувало йому життя.

Після першої операції Рембо перевезли в безпечне місце на заході України. Голова угорської організації, що займається порятунком німецьких вівчарок, Віолетта Ковач незабаром забрала його назад до Угорщини та доставила до реабілітаційного центру поблизу Будапешта.

Постраждала вівчарка. Фото: BRFK

"Собака потребувала негайної допомоги. Нам довелося знову прооперувати його в Угорщині, тому що кілька зубів завдавали йому сильного болю через травму, що вимагало негайного втручання" – сказала Ковач.

Рембо провів 8 місяців у центрі, де йому реконструювали щелепу, ампутували праве вухо та видалили кілька зубів. Він пройшов навчання, щоб спілкуватися з іншими собаками, але його любов до дітей була очевидною від початку.

Зараз Рембо разом з поліцією вчиться спілкуватися з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю. Собака тренується разом з правоохоронцями Угорщини.

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Врятований Рембо. Фото: BRFK

"Зараз, на жаль, буває так, що діти знущаються один над одним, тому що вони носять окуляри, брекети чи їхні вуха виглядають смішно.

З Рембо ми, можливо, зможемо трохи привернути увагу цих дітей і показати їм, що, так, він поранений, але може робити те саме, що й інші собаки", – сказала підполковниця Марія Штайн з поліції Будапешта.

Нагадаємо, у Харківському ветеринарному госпіталі вперше поставити біоінтегрований протез собаці, який в наслідок обстрілу отримав важке поранення задньої лівої лапи.