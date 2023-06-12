Вівчарку Рембо з осколковими ранами вилікували в Угорщині: тепер вона в поліції Будапешта. ФОТО

Вівчарку Рембо, яку важко поранили на Харківщині, вилікували.
Тепер чотирилапий тренується в поліції Будапешта в Угорщині, повідомляє АР.
Трирічний Рембо супроводжував українських військових на передовій у Харківській області. Внаслідок ракетного обстрілу отримав важке поранення уламком у голову.
Череп, щелепу та праве вухо тварини були понівечені. Собака міг не вижити.
|Собака Рембо після реабілітації. Фото: BRFK
Вівчарку екстрено прооперували в Угорщині, і це врятувало йому життя.
Після першої операції Рембо перевезли в безпечне місце на заході України. Голова угорської організації, що займається порятунком німецьких вівчарок, Віолетта Ковач незабаром забрала його назад до Угорщини та доставила до реабілітаційного центру поблизу Будапешта.
|Постраждала вівчарка. Фото: BRFK
"Собака потребувала негайної допомоги. Нам довелося знову прооперувати його в Угорщині, тому що кілька зубів завдавали йому сильного болю через травму, що вимагало негайного втручання" – сказала Ковач.
Рембо провів 8 місяців у центрі, де йому реконструювали щелепу, ампутували праве вухо та видалили кілька зубів. Він пройшов навчання, щоб спілкуватися з іншими собаками, але його любов до дітей була очевидною від початку.
Зараз Рембо разом з поліцією вчиться спілкуватися з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю. Собака тренується разом з правоохоронцями Угорщини.
|Врятований Рембо. Фото: BRFK
"Зараз, на жаль, буває так, що діти знущаються один над одним, тому що вони носять окуляри, брекети чи їхні вуха виглядають смішно.
З Рембо ми, можливо, зможемо трохи привернути увагу цих дітей і показати їм, що, так, він поранений, але може робити те саме, що й інші собаки", – сказала підполковниця Марія Штайн з поліції Будапешта.
Нагадаємо, у Харківському ветеринарному госпіталі вперше поставити біоінтегрований протез собаці, який в наслідок обстрілу отримав важке поранення задньої лівої лапи.
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