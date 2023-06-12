Як чемпіон України з єдиноборства боронить Батьківщину: історія нацгвардійця. ВІДЕО

Нацгвардієць Руслан кілька днів тому на змаганнях у Києві здобув золото з бойового єдиноборства. Попри спортивні змагання, продовжує захищати Україну від військової агресії РФ.

У Нацгвардії розповіли його історію.

Свій шлях у спорті Руслан розпочав у 16 років зі змішаного єдиноборства, записавшися на секцію в Умані.

Згодом почав займати призові місця на обласних чемпіонатах.

Руслан на спортивних змаганнях. Фото: Нацгвардія

Боєць переконаний, що цей вид бойових мистецтв дозволив стати йому дисциплінованим, дав духовний розвиток та заклав спортивні цінності.

Руслан вважає, що навички, які він отримав на тренуваннях і змаганнях, націлили його на військову справу.

Військовий був неодноразовим призером і чемпіоном України, віцечемпіоном Європи. Виконав нормативи майстра спорту і майстра спорту міжнародного класу. Завоював пояс чемпіона.

У 2020 році спортсмен підписав контракт з Нацгвардією в одній із Вінницьких військових частин.

Успішно паралельно представляв бойову частину на усіх рівнях змагань. Для цього тренувався щодня.

Під час повномасштабного вторгнення Руслан був на спортивних зборах. Тоді повернувся до служби у Нацгвардії і на пів року зробив паузу у спорті. Почав охороняти важливі державні стратегічні об’єкти.

27 травня в Києві проходив чемпіонат України з бразильського з джиу-джитсу. Боєць здобув там золоту медаль в абсолютній ваговій категорії і срібну – у своїй ваговій категорії

"Попереду ще не одні змагання, і не одна перемога. Але найголовніше для нас усіх – це наша спільна перемога над російськими загарбниками", – додає нацгвардієць.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії з позивним Бур розповів, як піхота виживає у надскладних умовах війни під Кремінною та як не загинути після хімічної та артилерійської атаки.