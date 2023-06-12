Як чемпіон України з єдиноборства боронить Батьківщину: історія нацгвардійця. ВІДЕО

Нацгвардієць Руслан кілька днів тому на змаганнях у Києві здобув золото з бойового єдиноборства. Попри спортивні змагання, продовжує захищати Україну від військової агресії РФ.

У Нацгвардії розповіли його історію.

Свій шлях у спорті Руслан розпочав у 16 років зі змішаного єдиноборства, записавшися на секцію в Умані.

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Згодом почав займати призові місця на обласних чемпіонатах.

Руслан на спортивних змаганнях. Фото: Нацгвардія

Боєць переконаний, що цей вид бойових мистецтв дозволив стати йому дисциплінованим, дав духовний розвиток та заклав спортивні цінності.

Руслан вважає, що навички, які він отримав на тренуваннях і змаганнях, націлили його на військову справу.

Військовий був неодноразовим призером і чемпіоном України, віцечемпіоном Європи. Виконав нормативи майстра спорту і майстра спорту міжнародного класу. Завоював пояс чемпіона.

У 2020 році спортсмен підписав контракт з Нацгвардією в одній із Вінницьких військових частин.

Успішно паралельно представляв бойову частину на усіх рівнях змагань. Для цього тренувався щодня.

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Під час повномасштабного вторгнення Руслан був на спортивних зборах. Тоді повернувся до служби у Нацгвардії і на пів року зробив паузу у спорті. Почав охороняти важливі державні стратегічні об’єкти.

27 травня в Києві проходив чемпіонат України з бразильського з джиу-джитсу. Боєць здобув там золоту медаль в абсолютній ваговій категорії і срібну – у своїй ваговій категорії

"Попереду ще не одні змагання, і не одна перемога. Але найголовніше для нас усіх – це наша спільна перемога над російськими загарбниками", – додає нацгвардієць.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії з позивним Бур розповів, як піхота виживає у надскладних умовах війни під Кремінною та як не загинути після хімічної та артилерійської атаки.