У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО

В зоопарку Луцька народилось мавпеня у сімействі червоних мавпочок "Потасів".

Його стать наразі не відома, повідомляє Суспільне.

Малеча народилась 24 травня, однак вже перебуває з мамою у вуличному вольєрі та активно соціалізується. Ім'я оберуть щойно знатимуть стать та характер мавпеняти, пояснили працівники звіринця.

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Зі слів завідувачки відділу приматів Луцького зоопарку Тетяни Пономарьової, новонароджене звірятко "добре прийняли інші мешканці вольєра".

Фото: Суспільне Луцьк

Вона розповіла, що мавпа-самиця виховує двох дитинчат. Старшого з них працівники зоопарку назвали Лео.

Новонароджене мавпеня мати поки не відпускає від себе.

"Ця сім'я знаходиться у нас доволі тривалий термін, в групі п'ятеро приматів уже з маленьким. Воно дуже комунікабельне – це такий рідкісний випадок. Мама за дітками дивиться, але вони комунікують з доглядачами, і з усією родиною", – додає Тетяна Пономарьова.

Мавпеня з батьками

Ветеринарний лікар зоопарку зазначає, що чимало мавп почали народжувати малят. Додає, що це "гарний знак" і означає, що умови утримання тварин максимально наближені до природних.

"Мавпочка червоний Гусар уже двічі народила малят без сторонньої допомоги. Вона в природних умовах народила, виношує, кормить і усе добре з фізіологічним станом та розвиток у прекрасному стані", – розповів ветлікар.

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Вольєр для мавп

У зоопарку просять відвідувачів, які хочу подивитись на мавпеня, не кричати біля вольєра та не годувати приматів принесеною їжею, адже у тварин є свій раціон.

Нагадаємо, нещодавно в Одеському Національному парку "Тузлівські лимани" теж сталось поповнення. До звіринця прилетів чорний лебідь.