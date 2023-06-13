У Луцькому зоопарку народилося мавпеня. ФОТО

В зоопарку Луцька народилось мавпеня у сімействі червоних мавпочок "Потасів".

Його стать наразі не відома, повідомляє Суспільне.

Малеча народилась 24 травня, однак вже перебуває з мамою у вуличному вольєрі та активно соціалізується. Ім'я оберуть щойно знатимуть стать та характер мавпеняти, пояснили працівники звіринця.

Зі слів завідувачки відділу приматів Луцького зоопарку Тетяни Пономарьової, новонароджене звірятко "добре прийняли інші мешканці вольєра".

Фото: Суспільне Луцьк

Вона розповіла, що мавпа-самиця виховує двох дитинчат. Старшого з них працівники зоопарку назвали Лео.

Новонароджене мавпеня мати поки не відпускає від себе.

"Ця сім'я знаходиться у нас доволі тривалий термін, в групі п'ятеро приматів уже з маленьким. Воно дуже комунікабельне – це такий рідкісний випадок. Мама за дітками дивиться, але вони комунікують з доглядачами, і з усією родиною", – додає Тетяна Пономарьова.

Мавпеня з батьками

Ветеринарний лікар зоопарку зазначає, що чимало мавп почали народжувати малят. Додає, що це "гарний знак" і означає, що умови утримання тварин максимально наближені до природних.

"Мавпочка червоний Гусар уже двічі народила малят без сторонньої допомоги. Вона в природних умовах народила, виношує, кормить і усе добре з фізіологічним станом та розвиток у прекрасному стані", – розповів ветлікар.

Вольєр для мавп

У зоопарку просять відвідувачів, які хочу подивитись на мавпеня, не кричати біля вольєра та не годувати приматів принесеною їжею, адже у тварин є свій раціон.

Нагадаємо, нещодавно в Одеському Національному парку "Тузлівські лимани" теж сталось поповнення. До звіринця прилетів чорний лебідь.