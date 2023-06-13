У Міноборони порахували збитки довкіллю через обстріли росіянами військових об'єктів у 2022 році

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 червня 2023

Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів за 2022 рік становлять 298 млрд грн. 

Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар у Military Media Center під час круглого столу.

За словами посадовця, військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження за кожним епізодом.

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У Міноборони спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України провели оцінку територій, які зазнали забруднення через бойові дії.

 Фото: GettyImages

"За цей рік (2023 – ред.) ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", – зазначив представник Міноборони.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, шкода довкіллю від російського вторгнення в Україну сягає майже 2 трлн гривень.

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