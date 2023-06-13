Підрив Каховської ГЕС: в Інституті охорони ґрунтів прогнозують міграцію важких металів з пилом

Внаслідок обміління Каховського водосховища на його території прогнозують вітрові ерозії, що можуть спричинити міграцію важких металів з пилом.

Про це заявив заступник генерального директора Інституту охорони ґрунтів Роман Паламарчук під час круглого столу у Military Media Center.

"Після того, як затоплені ґрунти перестануть зрошуватись, почнеться міграція солей до верхніх горизонтів, і в майбутньому це буде складати небезпеку для екології.

Щодо території Каховського водосховища, яке незабаром буде, фактично, осушене, то внаслідок цього там буде вітрова ерозія, що спричинить міграцію важких металів з пилом", – розповів він.

Фото: Eugene Vik

Однак, ці прогнози наразі не є точними та масштаб катастрофи передбачити неможливо. Наприклад, з окупованого лівого берега Дніпра Херсонської області інформації взагалі немає.

Нагадаємо, окупанти підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня.

Вода затопила території Запорізької та Херсонської областей. Людей та тварин з Херсона намагались евакуювати. Наразі вода поступово відходить, однак затопленими залишаються низка населених пунктів.

Серед наслідків також мор риби, знищення низки природних парків, непридатність води до вживання та опріснення Чорного моря.