Підрив Каховської ГЕС: в Інституті охорони ґрунтів прогнозують міграцію важких металів з пилом

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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13 червня 2023

Внаслідок обміління Каховського водосховища на його території прогнозують вітрові ерозії, що можуть спричинити міграцію важких металів з пилом. 

Про це заявив заступник генерального директора Інституту охорони ґрунтів Роман Паламарчук під час круглого столу у Military Media Center.

"Після того, як затоплені ґрунти перестануть зрошуватись, почнеться міграція солей до верхніх горизонтів, і в майбутньому це буде складати небезпеку для екології. 

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Щодо території Каховського водосховища, яке незабаром буде, фактично, осушене, то внаслідок цього там буде вітрова ерозія, що спричинить міграцію важких металів з пилом", – розповів він. 

 Фото: Eugene Vik

Однак, ці прогнози наразі не є точними та масштаб катастрофи передбачити неможливо. Наприклад, з окупованого лівого берега Дніпра Херсонської області інформації взагалі немає.

Нагадаємо, окупанти підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня.

Вода затопила території Запорізької та Херсонської областей. Людей та тварин з Херсона намагались евакуювати. Наразі вода поступово відходить, однак затопленими залишаються низка населених пунктів.

Серед наслідків також мор риби, знищення низки природних парків, непридатність води до вживання та опріснення Чорного моря.

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