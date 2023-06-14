На Одещині врятували червонокнижних тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 червня 2023

На Одещині співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" врятували понад півсотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. 

Ще понад сотню тварин виявили загиблими, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Протягом доби  з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів, які занесені до Червоної книги України. 

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55 з них були живі, а 149 – загиблими. 

Фото: Міндовкілля

"Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)", – розповідають у міністерстві. 

Фото: Міндовкілля

Зазначається, що дорогу вони перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.

Фото: Міндовкілля

Раніше ми повідомляли, що до Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини. Одна із зоозахисниць, яка брала участь в евакуації, розповідала нам про порятунок тварин у Херсоні.

Також у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", втім деяких тварин вдалося врятувати.  

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