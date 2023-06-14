На Одещині врятували червонокнижних тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. ФОТО

На Одещині співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" врятували понад півсотні тритонів, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.
Ще понад сотню тварин виявили загиблими, повідомляють в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Протягом доби з дніпровських вод винесло на узбережжя Чорного моря близько 204 тритонів, які занесені до Червоної книги України.
55 з них були живі, а 149 – загиблими.
|Фото: Міндовкілля
"Тритони не мешкають в солоній воді. Живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках)", – розповідають у міністерстві.
|Фото: Міндовкілля
Зазначається, що дорогу вони перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах.
|Фото: Міндовкілля
Раніше ми повідомляли, що до Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини. Одна із зоозахисниць, яка брала участь в евакуації, розповідала нам про порятунок тварин у Херсоні.
Також у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова Діброва", втім деяких тварин вдалося врятувати.
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