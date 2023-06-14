"Потрібно перемагати на всіх фронтах": нацгвардієць здобув перемогу на міжнародному турнірі. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 червня 2023

Львівський нацгвардієць переміг на двох міжнародних турнірах з боротьби в Італії.

Про це повідомили у Національній гвардії України.

Чемпіон України з вільної боротьби Юрій Ідзінський здобув першість на 28-му міжнародному турнірі "Città di Sassari" в місті Сассарі, що в Італії. 

У фінальному поєдинку найважчої категорії 125 кг він здолав спортсмена з Канади з рахунком 0:10. Україна зайняла перше командне місце, випередивши Канаду та Італію.

 Юрій Ідзінський після отримання перемоги на поєдинку в Італії. Фото: Нацгвардія

По завершенню рейтингового турніру нацгвардієць взяв участь у вісімнадцятому міжнародному поєдинку з пляжної боротьби "Сардинія".

Змагання також відбулося в Італії, на пляжі Анкора в Стінтіно. Юрій знову переміг та здобув "золото". 

 Військовослужбовець на міжнародному чемпіонаті. Фото: Нацгвардія

ці важкі часи потрібно перемагати на всіх фронтах, підтримувати Україну. Цими перемогами хочу подякувати всім захисникам, які боронять Батьківщину на передовій", – розповів Юрій Ідзінський.

Нагадаємо, нацгвардієць Руслан здобув золото з бойового єдиноборства в Києві

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