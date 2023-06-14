"Потрібно перемагати на всіх фронтах": нацгвардієць здобув перемогу на міжнародному турнірі. ФОТО

Львівський нацгвардієць переміг на двох міжнародних турнірах з боротьби в Італії.
Про це повідомили у Національній гвардії України.
Чемпіон України з вільної боротьби Юрій Ідзінський здобув першість на 28-му міжнародному турнірі "Città di Sassari" в місті Сассарі, що в Італії.
У фінальному поєдинку найважчої категорії 125 кг він здолав спортсмена з Канади з рахунком 0:10. Україна зайняла перше командне місце, випередивши Канаду та Італію.
|Юрій Ідзінський після отримання перемоги на поєдинку в Італії. Фото: Нацгвардія
По завершенню рейтингового турніру нацгвардієць взяв участь у вісімнадцятому міжнародному поєдинку з пляжної боротьби "Сардинія".
Змагання також відбулося в Італії, на пляжі Анкора в Стінтіно. Юрій знову переміг та здобув "золото".
|Військовослужбовець на міжнародному чемпіонаті. Фото: Нацгвардія
"У ці важкі часи потрібно перемагати на всіх фронтах, підтримувати Україну. Цими перемогами хочу подякувати всім захисникам, які боронять Батьківщину на передовій", – розповів Юрій Ідзінський.
Нагадаємо, нацгвардієць Руслан здобув золото з бойового єдиноборства в Києві.
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