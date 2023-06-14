Зоозахисники розповіли, як евакуювали за кордон врятованих від війни левів. ФОТО

П’ять левів, яких евакуювали з прифронтових регіонів до Центру порятунку диких тварин, відправили жити за кордон.

Про це повідомляють в організації UAnimals.

За кордон евакуювали відправили левицю Асю з левенятами Емі, Сантою та Теді, а також лева Акеру.

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У організації розповіли, як відбувається транспортування диких тварин.

Евакуація відбувається під наглядом лікарів, які слідкують за "сном" дикого звіра. Всі фото: UAnimals

Після уколу анестезії ветеринари слідкують за часом, щоб тварина встигла заснути. Потім з дозволу лікаря починається евакуація.

"Команда обережно перекладає тварину на ноші та транспортує до машини, де вже готова спеціальна клітка для транспортування диких тварин. Упевнившись, що клітка міцно зачинена, лева виводять зі сну", – кажуть зоозахисники.

Тварин спочатку доправлять до зоопарку в Познані, де вони відбудуть тридцятиденний карантин. Після цього, вони поїдуть у нові домівки до кількох реабілітаційних центрів для диких тварин у Європі.

У таких клітках тварин евакуювали за кордон

У коментарі "УП. Життя" співробітниця організації Руслана Ходжаєва зазначила, що левиця Ася потрапила до центру порятунку диких тварин із розплідника на Донеччині.

Левицю евакуйовували з-під обстрілів й пізніше дізналися, що вона вагітна. Наприкінці жовтня Ася народила трьох левенят Емі, Теді та Санту, каже жінка.

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"Ася почала годувати малечу та піклуватися про них, хоча судячи з усього, це її перша вагітність. Левенята здорові та грайливі, постійно потребують уваги від матері", – розповідає Руслана Ходжаєва.

За її словами, лева Акеру утримували у приватній власності, втім після початку повномасштабного вторгнення його власники поїхали, а тварину залишили.

"Військові ЗСУ знайшли його слабкого, схудлого та самотнього", – розповідає жінка.

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За її словами, усі леви пройшли реабілітацію в Україні й перебувають у хорошому стані.

Нині, додає Руслана Ходжаєва, тварини вже у Познанському зоопарку проходять карантин.

"В реабілітаційних центрах левів очікує великий просторий вольєр, де можна відпочивати, грати, бігати та жити в умовах, наближених до природних", – додає Руслана.

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