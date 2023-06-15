"Ааа, Україна, все ясно": у Німеччині українку з дитиною висадили з потяга через помилку у квитку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 червня 2023

У Німеччині українка Анастасія Гудима з дитиною у міжміській електричці потрапила у неприємну ситуацію –  речі провідниця винесла з потяга, а жінку із сином – висадили.

Про те, що трапилося, Анастасія розповіла у своєму Facebook, назвавши ситуацію "дискримінацією за національною ознакою".   

Керівниця Координаційного центру мовлення нацменшин Національної суспільної телерадіокомпанії Анастасія Гудима розповіла, що 11 червня на електричці їхала з Клоппенбурга у місто Оснабрюк (Нижня Саксонія), де мала пересісти на автобус. 

Квиток на потяг жінка придбала завчасно онлайн, однак під час поїздки виявила, що він на 12 червня.

Анастасія Гудима. Всі фото: Anastasiya Gudima/Facebook

Коли підійшла провідниця, Анастасія пояснила, що помилилася з датами й може придбати ще один квиток безпосередньо в електричці на 11 червня. 

"Провідниця говорила німецькою мовою й не розуміла моєї англійської. Пані вимагає ID картку і чомусь німецьку адресу. Я даю їй свій закордонний паспорт, пояснюю, що у Німеччині не живу, не оформлювала ID-карток і допомогу, що у мене туристична подорож і я вертаюсь додому. 

Пані бере до рук мій паспорт, після чого німецькою реагує "ааааа Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно говорить, вигукує, сміється, я не вловила зміст", – розповідає Анастасія.  

За словами українки, після того, як вона намагалася попросити вибачення за помилку й пояснити, що має право придбати новий квиток, провідниця почала "розмахувати руками й казати, що та негайно має вийти". 

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Анастасія подзвонила другові, який мешкає у Німеччині й володіє німецькою й попросила його про допомогу. 

"Друг перепрошує за помилку в даті квитка, спокійно каже, що вже купує онлайн квиток на сьогодні й надсилає мені, аби вона перевірила. Вона кричить – ні. Друг пояснює, що у мене пересадка на автобус і я поспішаю і що купити квиток всі мають право безпосередньо в потязі. 

Пані не дослуховує, кидає мій телефон на сидіння поряд, коли з телефону ще чутно пояснення друга. Пані в ту ж мить хапає мій рюкзак (мої особисті речі!!!) і швидко іде з ним до виходу кричучи – ausgehen (виходити)", – пише жінка. 

Коли потяг зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на перон. На останок українка встигла зазначити про протиправні дії провідниці, на що та відповіла, щоб "вона забиралась в Україну, адже тут їй нема що робити"

"Бути дискримінованою за українське громадянство в іншій країні – це препаскудні відчуття", – пише жінка

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У неділю зранку з дитиною та речима Анастасія опинилася у німецькому селі поруч із зачиненим вокзалом. 

"Чому я відчула дискримінацію саме за національною ознакою? При погляді на мій паспорт пані стала агресивною.

Що я думала у цей момент досить дивно, але я одразу почала оцінювати себе, роздумувати чому це сталось щойно зі мною? За що? Що я зробила не так? (окрім квитка не на ну дату, тут зрозуміло). Але невже це просто за квиток не на той день? Думала, що я чисто і добре вбрана, у мене європейська зовнішність, у мене все гаразд з документами, у мене хороша англійська і спокійна поведінка. А можливо ця жінка мала негативний досвід спілкування з українцями, ми ж також різні? Але все це брєд і намагання виправдати особу, яка вас дискримінує", – пише Анастасія, додаючи, що утримується від узагальнень. 

Клоппенбург. В описі до фото Анастасія зазначила, що "ідеальність може приховувати глибші проблеми"

У коментарі "УП. Життя" жінка розповіла, що написала скаргу перевізнику й має намір написати заяву в поліцію та німецьке посольство.  

"Члени правління перевізника вже знають про цей випадок через Twitter й обіцяли дати відповідь", – додала жінка.   

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