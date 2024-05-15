Лазять по деревах і НЕ доять корів: 10 цікавих фактів про змій, яких можна зустріти в Україні

Лісовий полоз часом залазить на дерева та полює на птахів

Українці не завжди ладнають зі зміями. Навесні у мережі стабільно з’являються дописи про "нашестя змій", вужів приймають за гадюк, а власники дач і ферм панікують, зустрівши плазуна на своїй ділянці.

Насправді змії не такі страшні, якими їх малюють. Водночас мало хто знає, що існує змія, яка може лазити по деревах. Також не всі вміють відрізняти отруйні види від зовсім безпечних.

Герпетолог Української природоохоронної групи Олексій Марущак розповів "УП. Життя" 10 цікавих фактів про змій та спростував міфи, які досі поширені в народі.

1. В Україні є лише два отруйних види змій

В Україні живе всього 10 видів змій: 5 видів полозів, 2 види вужів, 1 вид мідянки і 2 гадюки. Отруйними є лише гадюки – степова та звичайна (а також її підвид гадюка Нікольського).

"Всі інші змії фауни України не є отруйними, але навіть гадюки не вважаються смертельно отруйними", – розповів герпетолог Олексій Марущак.

Попри поширений міф, мідянка звичайна не є отруйною, хоч вона і відносно агресивна. Детальніше про всі види змій дізнайтеся з нашого матеріалу.

2. Не у всіх змій вертикальні зіниці

В Україні є лише два види отруйних змій: гадюка звичайна і степова. У них обох вертикальні зіниці Віталій Струтинський/"Жаби, ящірки та змії"

Серед українських видів вертикальна зіниця є лише у гадюк (ось і лайфхак, як розпізнати отруйну змію). Натомість всі полози, мідянки, вужі мають круглу зіницю.

"Зіниці у змій далеко не завжди вертикальної, веретеноподібної форми. Цей міф пішов від мас-медіа, від поп-культури, де змій зображають виключно з вертикальними зіницями, але насправді дуже багато видів мають круглу зіницю, як у людей", – каже герпетолог.

3. Змії ніколи не нападають першими

Змії не нападають на людей першими і можуть кусати виключно для самозахисту. Здобиччю змій є дрібні гризуни, інші рептилії або птахи.

Люди не цікавлять ані маленьких, ані великих змій. Але якщо змія вважає, що ви становите для неї загрозу як хижак (наприклад, ви випадково наступили на плазуна), то може вкусити.

"Більшість укусів стаються випадково, коли людина сіла, наступила або схопила рукою змію, і змія вважає, що на неї нападають. В усіх інших випадках змії ні на людей, ні тим паче на худобу не нападають, тому що ми для них – велика тепла пляма, що позначає якусь велику тварину", – каже Олексій Марущак.

У змій є цілий арсенал інших засобів захисту, окрім укусів. Якщо вони відчувають небезпеку, то можуть вдавати мертвих, шипіти, звиватися, смердіти тощо. Та насамперед ці тварини намагаються тікати від людей.

"Найімовірніше, коли ви гуляєте десь на природі, всі змії, які були навколо вас, втекли задовго до того, як ви встигли їх помітити", – додає герпетолог.

4. "Навали змій" в Україні немає

"Ми щорічно чуємо про навали змій, збільшення чисельності, якісь аномальні кількості змій і так далі. Це все неправда. Насправді це звичайні сезонні коливання чисельності", – каже герпетолог Олексій Марущак.

За його словами, кожного року змії стають більш активними та рухомими після періоду зимівлі, коли пригріває весняне сонце. Змії починають інтенсивно харчуватися і намагатися знайти собі пару, оскільки у них починається шлюбний період.

Водночас навесні люди частіше починають виїжджати на природу, тому й кількість випадків "зустрічей" з цими тваринами збільшується.

5. В Україні є змія, яка лазить по деревах і полює на птахів

Деякі види змій можуть вилазити на невисокі дерева і полювати на дрібних птахів, розповідає герпетолог. Зазвичай це робить лісовий полоз (ескулапів), але іноді до такого полювання вдається сарматський та жовточеревий.

Водночас змії навряд чи впадуть вам на голову, якщо ви не будете силою знімати їх з дерев.

Лісовий полоз Дмитро Несвітій/"Жаби, ящірки та змії" у Facebook

6. У воді не водяться отруйні змії

Водяного вужа часто помилково приймають за отруйну змію та називають "водяною гадюкою", але такого виду не існує.

Люди плутають ці види, бо водяні вужі не мають характерних жовтих "вушок" в задній частині голови, а вздовж тіла у них в шаховому порядку розташовані плями. Але варто пам'ятати, що обидва види гадюк не водяться у воді.

"Дуже часто, особливо на півдні України, люди говорять про якихось "шахових гадюк" або "водяних гадюк". Насправді йдеться про водяного вужа. Він абсолютно безпечний, харчується рибою і не отруйний", – каже герпетолог.

7. Один із українських видів змій повністю перебуває в окупації

Леопардовий полоз на території України живе лише на південному узбережжі Криму, тимчасово окупованого РФ.

"На Балканах також є доволі велика популяція цього виду. Але в Криму вона реліктова", – каже герпетолог.

Леопардовий полоз

8. Найдовша змія, яку знайшли в Україні, сягнула 2 метрів і 5 сантиметрів у довжину

За словами герпетолога, найдовшою змією, знайденою на території України, був жовточеревий полоз із півдня довжиною 2 метри і 5 сантиметрів.

"Полози зазвичай доростають до 2 метрів. Це вже дуже старі і мудрі тварини. Навіть за такого розміру загрози вони не несуть. Хоча можуть бути агресивними, особливо під час сезонного парування", – каже Олексій Марущак.

9. Змії не доять корів і не служать дияволу

Вуж звичайний Володимир Нік/"Жаби, ящірки та змії"

У фольклорі можна зустріти перекази про те, що змія, як слуга сільської відьми, через вим'я висмоктує молоко у корів, однак це лише міфи.

"Змії не харчуються молоком, воно їм абсолютно нецікаве. Можливо, колись змія перебувала на якомусь пасовиську і в якийсь момент опинилася під коровою, мала дуже неприємну ситуацію, яка загрожувала її життю, і могла вкусити, хтось міг це побачити. Але насправді змії цього не роблять і жодного стосунку до зниження надоїв у корів не мають", – наголошує Олексій Марущак.

Також герпетолог спростовує народні повір'я про те, що змії – це слуги темних сил або істота, яка має надприродні здібності.

"Усе це йде від доволі давніх часів, коли люди були змушені захищатися від багатьох хижих тварин, зокрема змій. Через покоління передається ідея, що змії несуть небезпеку. Ці повір'я логічні для перебування у дикій природі, але у цивілізованому суспільстві XXI століття ними можна знехтувати.

Якщо ви побачили змію, це не призведе до негативних наслідків, якщо ви самі її не спровокуєте. Варто обійти змію стороною", – додає експерт.

Навіть якщо змія залізла просто у дім – це не робота місцевої "відьми". Змії зазвичай потрапляють до людських осель випадково в пошуках харчів. Таку тварину потрібно обережно винести надвір.

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10. Змії дуже корисні для екосистеми, бо допомагають регулювати популяцію гризунів та є частиною раціону птахів

Хтось може вважати, що змії некорисні, але це великий міф. Змії насамперед виконують важливу роль у регулюванні популяцій гризунів.

Також завдяки зміям люди можуть милуватися великими птахами, адже вони їдять плазунів, розповідає Олексій Марущак.

"Змії виконують важливу роль у трофічних ланцюгах, тобто вони є елементами харчових ланцюгів, де знаходяться значно більш зрозумілі і милі нашому оку тварини. Наприклад, дуже багато лелек або хижих птахів харчуються зміями. У нас є навіть орел-змієїд, у якого змії складають значну частину раціону.

Тому кожного разу, як ви бачите великого красивого орла або журавля, згадайте, що ці тварини, щоб стати такими, мусили з'їсти дуже багато змій", – наголошує герпетолог.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які змії водяться в Україні, кого з ними постійно плутають і що (не) варто робити, якщо вас таки вкусив цей плазун.