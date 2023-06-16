Японія вперше за століття підвищила вік сексуальної згоди з 13 до 16 років

Японія підвищила вік сексуальної згоди з 13 до 16 років в рамках реформи законодавства про сексуальні злочини.

Однак, за новим законом, пари підлітків з різницею у віці не більше 5 років будуть звільнені від кримінального переслідування, якщо обом партнерам було більше 13 років.

Новий законопроєкт, який також уточнює вимоги до покарання за зґвалтування і криміналізує вуаєризм (підглядання за людиною в інтимний момент), одноголосно схвалила верхня палата парламенту, повідомляє The Japan Times.

Вік згоди – це термін з кримінального права, який позначає вік, починаючи з якого людину вважають спроможною дати свідому інформовану згоду на сексуальні контакти. Секс до цього віку вважається зґвалтуванням.

Фото ілюстративне: Eri Takahashi/GettyImages

Вік згоди в Україні становить 16 років. У Великій Британії – 16 років, у Франції – 15 років, у Німеччині та Китаї – 14 років.

В Японії він залишався незмінним з 1907 року та одним із найнижчих у світі: діти віком від 13 років вважалися здатними давати згоду на статеві стосунки.

На практиці в багатьох частинах країни діють регіональні постанови, що забороняють "непристойні" дії з неповнолітніми, та фактично підвищують вік згоди до 18 років.

Востаннє Японія переглядала свій кримінальний кодекс щодо сексуальних злочинів у 2017 році, але реформи не були суттєвими.

А у 2019 році низка виправдувальних вироків у справах про зґвалтування викликала загальнонаціональні мітинги.

За попереднім законодаством, прокурори повинні були довести, що жертви були недієздатними через насильство та залякування.

Критики законів стверджували, що ця вимога фактично звинувачувала жертв у тому, що вони не чинили достатнього опору.

16 червня в Японії підтримали новий законопроєкт, що конкретизує обставини, за яких можуть бути відкриті кримінальні справи про зґвалтування.

Зокрема, йдеться про перебування жертви під впливом алкоголю або наркотиків, залякування або використання насильником його соціального статусу.

У Міністерстві юстиції сподіваються, що ці роз’яснення зроблять судові вироки "більш послідовними".

Законопроєкт також виокремлює нове правопорушення, пов'язане з вимогами про побачення.

Кримінальна відповідальність загрожує людям, які залякують, спокушають або пропонують гроші, аби змусити дітей до 16 років зустрічатися з ними для сексуальних стосунків.

Такі кривдники будуть покарані тюремним ув'язненням на строк до 1 року або штрафом у розмірі 500 000 єн (3,5 тисяч доларів США).

Нагадаємо, раніше юристка пояснювала, чи існує для українського законодавства зґвалтування в шлюбі.

А соціологи дізнались, що 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві.