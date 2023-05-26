З Джавеліною і Байрактаром: лемури у київському зоопарку повернулися на "мавпячий острів". ФОТО

Київський зоопарк поділився світлинами котячих лемурів, які повернулися з закритого приміщення на "мавпячий острів", де також мешкають лемури варі та капуцини.
Цьогоріч родина острівʼян зросла до 9 особин, тож літній будиночок довелось збільшити вдвічі, повідомляють на Facebook-сторінці зоопарку.
"Слідом за капуцинами та лемурами варі, наші котячі лемурчики повернулись на власну зелену оазу на мавпячих островах", – кажуть працівники.
"Команду" лемурів поповнили народжені минулого року Джавеліна та Байрактар, і ще двоє врятованих лемурів з постраждалих регіонів.
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| Мешканці київського зоопарку повертаються у літні вольєри
У розпорядженні котячих лемурів – ціла оаза площею 250 квадратних метрів з розлогими деревами, зеленими кущами та трав’яними галявинами.
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| На мавпячому острові живуть 9 лемурів
Для лемурів натягнули чотири пенькові канати, встановили три дерев’яні помости, а також – грибочок від сонця та дощу.
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| Команда поповнилась молодими Байрактаром і Джавеліною, а також двома врятованими лемурами
Вихід у літній вольєр тварини розпочали зі святкового сніданку, додають у звіринці.
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| Лемури розпочали ранок зі святкового сніданку
Ось ще трохи фото лемурчиків:
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| "Мавпячий острів" для тваринок збільшили вдвічі
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| Як думаєте, що здивувало лемура?
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| У лемурів є місце, де можна полазити
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| Гляньте на цих стрибунів!
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| Оце лемуряче позування!
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| Усі фотографії: Київський зоопарк
Нагадаємо, нещодавно на зелений острів повернулася родина з 6 капуцинів зоопарку.
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| 6 капуцинів також насолоджуються життям на острові
26-річний Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою також насолоджується літом на острові.
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| У зоопарку живе Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою
Також з "зимових канікул" повенулася 7-річна бегемотиха Лілі. Тепер вона плаває у водоймі на території літнього вольєру, де для неї облаштували пляж.
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| Бегемотик Лілі приймає ванну на пляжі
А раніше столичний зоопарк показував інших вихованців – пару капібар, левів, слона, тигра, птахів, копитних та інших тваринок в Instagram.
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| До речі, у розкішних капібар Торнадо і Хуліо взимку народився малюк, розповіли в Київзоо
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| У Київзоо живе красунчик-слон Хорас
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| А ось для фото позує тигр
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| У звіринці також живуть козлики
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| І леви!
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