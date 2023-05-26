З Джавеліною і Байрактаром: лемури у київському зоопарку повернулися на "мавпячий острів". ФОТО

Київський зоопарк поділився світлинами котячих лемурів, які повернулися з закритого приміщення на "мавпячий острів", де також мешкають лемури варі та капуцини.

Цьогоріч родина острівʼян зросла до 9 особин, тож літній будиночок довелось збільшити вдвічі, повідомляють на Facebook-сторінці зоопарку.

"Слідом за капуцинами та лемурами варі, наші котячі лемурчики повернулись на власну зелену оазу на мавпячих островах", – кажуть працівники.

"Команду" лемурів поповнили народжені минулого року Джавеліна та Байрактар, і ще двоє врятованих лемурів з постраждалих регіонів.

Мешканці київського зоопарку повертаються у літні вольєри

У розпорядженні котячих лемурів – ціла оаза площею 250 квадратних метрів з розлогими деревами, зеленими кущами та трав’яними галявинами.

На мавпячому острові живуть 9 лемурів

Для лемурів натягнули чотири пенькові канати, встановили три дерев’яні помости, а також – грибочок від сонця та дощу.

Команда поповнилась молодими Байрактаром і Джавеліною, а також двома врятованими лемурами

Вихід у літній вольєр тварини розпочали зі святкового сніданку, додають у звіринці.

Лемури розпочали ранок зі святкового сніданку

Ось ще трохи фото лемурчиків:

"Мавпячий острів" для тваринок збільшили вдвічі

Як думаєте, що здивувало лемура?

У лемурів є місце, де можна полазити

Гляньте на цих стрибунів!

Оце лемуряче позування!

Усі фотографії: Київський зоопарк

Нагадаємо, нещодавно на зелений острів повернулася родина з 6 капуцинів зоопарку.

6 капуцинів також насолоджуються життям на острові

26-річний Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою також насолоджується літом на острові.

У зоопарку живе Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою

Також з "зимових канікул" повенулася 7-річна бегемотиха Лілі. Тепер вона плаває у водоймі на території літнього вольєру, де для неї облаштували пляж.

Бегемотик Лілі приймає ванну на пляжі

А раніше столичний зоопарк показував інших вихованців – пару капібар, левів, слона, тигра, птахів, копитних та інших тваринок в Instagram.

До речі, у розкішних капібар Торнадо і Хуліо взимку народився малюк, розповіли в Київзоо

У Київзоо живе красунчик-слон Хорас

А ось для фото позує тигр

У звіринці також живуть козлики