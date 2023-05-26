З Джавеліною і Байрактаром: лемури у київському зоопарку повернулися на "мавпячий острів". ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 травня 2023

Київський зоопарк поділився світлинами котячих лемурів, які повернулися з закритого приміщення на "мавпячий острів", де також мешкають лемури варі та капуцини.

Цьогоріч родина острівʼян зросла до 9 особин, тож літній будиночок довелось збільшити вдвічі, повідомляють на Facebook-сторінці зоопарку.

"Слідом за капуцинами та лемурами варі, наші котячі лемурчики повернулись на власну зелену оазу на мавпячих островах", – кажуть працівники.

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"Команду" лемурів поповнили народжені минулого року Джавеліна та Байрактар, і ще двоє врятованих лемурів з постраждалих регіонів.

 Мешканці київського зоопарку повертаються у літні вольєри

У розпорядженні котячих лемурів – ціла оаза площею 250 квадратних метрів з розлогими деревами, зеленими кущами та трав’яними галявинами. 

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 На мавпячому острові живуть 9 лемурів

Для лемурів натягнули чотири пенькові канати, встановили три дерев’яні помости, а також – грибочок від сонця та дощу.

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 Команда поповнилась молодими Байрактаром і Джавеліною, а також двома врятованими лемурами

Вихід у літній вольєр тварини розпочали зі святкового сніданку, додають у звіринці.

 Лемури розпочали ранок зі святкового сніданку

Ось ще трохи фото лемурчиків:

 "Мавпячий острів" для тваринок збільшили вдвічі

 Як думаєте, що здивувало лемура?

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 У лемурів є місце, де можна полазити

 Гляньте на цих стрибунів!

 Оце лемуряче позування!

 Усі фотографії: Київський зоопарк

Нагадаємо, нещодавно на зелений острів повернулася родина з 6 капуцинів зоопарку.

 6 капуцинів також насолоджуються життям на острові

26-річний Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою також насолоджується літом на острові.

 У зоопарку живе Персімон разом зі своїми подружками Нюбе, Сілк, Ельдорадо, Чучкою і Жучкою

Також з "зимових канікул" повенулася 7-річна бегемотиха Лілі. Тепер вона плаває у водоймі на території літнього вольєру, де для неї облаштували пляж.

 Бегемотик Лілі приймає ванну на пляжі

А раніше столичний зоопарк показував інших вихованців – пару капібар, левів, слона, тигра, птахів, копитних та інших тваринок в Instagram.

 До речі, у розкішних капібар Торнадо і Хуліо взимку народився малюк, розповіли в Київзоо

 У Київзоо живе красунчик-слон Хорас 

 А ось для фото позує тигр

 У звіринці також живуть козлики

 І леви!

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