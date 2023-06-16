Коні, олені, бобри: збитки від загибелі тварин на Херсонщині оцінюються у 883 млн гривень

Через підрив Каховської греблі можлива масова загибель диких тварин: росіяни скоїли злочин саме у сезон розмноження.

Збитки від загибелі тварин оцінюються у понад 883 млн гривень, однак ці цифри не остаточні.

Орієнтовні підрахунки склала Держекоінспекція України, повідомляє міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Під час війни дикі тварини страждають не менше, ніж люди. Ті, кому вдалося врятуватися під час лиха, лишаються без домівки.

Росіяни скоїли злочин у сезон масового розмноження. Багато тварин не встигли народитися на світ, але вже позбавлені шансу на життя", – каже міністр.

Від підриву росіянами Каховської ГЕС могли загинути коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті.

"Крила не гарантують птахам виживання після цієї катастрофи. Ті, хто дивом зберіг життя, змушені полишити середовище свого існування, шукати нове місце та пристосовуватися до нових умов", – додав Стрілець.

Нагадаємо, підрив Росією Каховської ГЕС поставив під загрозу зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Загалом орієнтовна сума збитків довкіллю через трагедію вже становить понад 55 млрд гривень.

Зокрема, нацпарку "Нижньодніпровський" окупанти завдали збитків на понад 46 млрд грн.