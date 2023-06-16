Чи може отруйну гадюку з Херсонщини винести водою до Одеси? Відповідь експертів

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та затоплення багатьох населених пунктів з Херсонщини до Одеси вода виносить і мертвих, і вцілілих тварин.

Зокрема, до берега Одещини приносить змій, і деякі користувачі соцмереж непокояться, що до них може "приплисти" отруйна степова гадюка.

Чи може гадюку винести водою з Херсонщини і яку загрозу це становить – пояснив герпетолог Олексій Марущак та гендиректор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

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Експерти кажуть, що плазуна з Херсонщини дійсно може винести водою на побутових речах, меблях, дошках або смітті.

Утім, змії, яких одесити помилково ідентифікують як гадюк – насправді є неотруйним водяними вужами.

Водяний вуж. Фото: Ігор Бєляков

"Ми виїжджали до моря за викликом поліції, було повідомлення про начебто гадюку, але виявилось, що то просто водяний вуж (Natrix tessellata).

На Херсонщині дійсно мешкає степова гадюка (Vipera renardi), і теоретично може принести і її, але на практиці це дуже маловірогідно. Тому не варто у кожній змії бачити небезпеку.

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Друзі, я дуже вас прошу, якщо побачите змію, одразу зробіть декілька фото та скиньте мені", – написав Ігор Бєляков.

Змії, яких одесити бачили і прийняли за гадюк, насправді були неотруйним водяними вужами

На Лівобережжі Херсонської області дійсно водиться степова гадюка, а на Одещині – ні.

Але ймовірність, що ця змія живою "припливе" до Одеси – невисока. Ще менша ймовірність того, що гадюка когось покусає.

"Чисто теоретично якусь із них могло змити, і з дуже малою вірогідністю вона могла прибитись до берегів Одеси.

Я бачив кілька постів з криками, що до Одещини прибиває степових гадюк. На фотографіях я жодної степової гадюки не побачив. Усе, що люди приймають за гадюк, виявляється водяними вужами, яких дійсно у великій кількості могло змити в море. Вони і в солоній воді полюють", – пояснив Олексій Марущак.

Гадюка степова. Фото: Олексій Марущак

Якщо ж ви побачите степову гадюку – зверніться до фахівців та надішліть їм фото, аби правильно розпізнати вид.

Не намагайтеся зловити чи вбити змію – водяний вуж є неотруйним і не несе загрози, а степова гадюка занесена до Червоної книги України.

Детальніше про те, як розпізнати отруйну змію та надати собі першу допомогу, якщо вас таки вкусили, можна дізнатися з матеріалу "Яких змій можна зустріти в Україні та як розпізнати отруйних? Пояснює герпетолог".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як випадково не стати жертвою отруйних змій.