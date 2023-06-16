Олена Зеленська отримала міжнародну нагороду за внесок в охорону психічного здоровʼя українців

Перша леді України Олена Зеленська отримала премію за "Лідерство у сфері охорони здоров’я та прав людини".

Зокрема за те, що понад 60 тисяч фахівців пройшли спеціалізоване навчання, повідомляють у Міжнародній організації HealthRight International (Право на здоров’я).

"Пані Олена Зеленська докладає зусиль для подолання стигми щодо психічного здоров’я, виступає за зміну політики та фінансування, щоб зменшити перешкоди у сфері охорони психічного здоров’я, і відіграє ключову роль у створенні та розвитку Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки", – зазначають в HealthRight.

В організації додають, що протягом 2022 року в рамках програми Олени Зеленської понад 60 тисяч спеціалістів пройшли різні форми навчання.

Фото: Francois Nel/Getty Images

Серед них – навчання тренерів за курсом зі стрес-менеджменту "Самодопомога плюс" від ВООЗ та курс підвищення кваліфікації "Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій", – розповідають у міжнародній організації.

Директорка Представництва HealthRight в Україні Галина Скіпальська зазначає, що завдяки цьому система охорони психічного здоров’я по всій Україні формує новий, якісний рівень послуг із психічного здоров’я та розширює можливості доступу до них кожного українця.

Від імені Першої леді нагороду прийняв Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Колобов.

Пітер Наваріо, генеральний директор HealthRight, передав нагороду Першій Леді через Генерального консула України в Нью-Йорку Олексія Колоба.

Пітер Наваріо передає премію Першій леді через Генерального консула України в Нью-Йорку Олексія Колобова

Лауреатами 2023 року також стали:

Компанія "Делойт", яка протягом 2022-2023 років надавала безоплатні консультаційні послуги.

Школа психології імені Гордона Дернера Університету Адельфі, яка долучилася до підготовки молодих психологів для надання необхідних послуг шукачам притулку на території трьох штатів у США.

Щорічно Міжнародна організація HealthRight відзначає окремих осіб та організації за визначний внесок у розвиток глобального громадського здоров’я шляхом розширення доступу вразливих груп населення до якісних медичних послуг.

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