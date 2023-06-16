21-річний американець склав кубик Рубіка за 3,13 секунд і побив світовий рекорд

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 червня 2023

21-річний житель США Макс Парк зібрав кубик Рубіка розміром 3х3х3 за 3,13 секунди, встановивши світовий рекорд.

Хлопець побив попередній рекорд, встановлений китайцем Юшенгом Ду у 2018 році (3,47 секунд), повідомляє Книга Рекордів Гіннеса. 

Легенда спідкубінгу Макс Парк (США) побив рекорд на заході Pride in Long Beach 2023 у Каліфорнії.

Хлопець витратив на складання куба-головоломки на 0,34 секунди менше часу, ніж попередній рекордсмен.

Раніше Максу вдавалося складати куб за 3,63 секунди, тож він був на другому місці після у Юшенга Ду.

Нагадаємо, раніше професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд.

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