21-річний американець склав кубик Рубіка за 3,13 секунд і побив світовий рекорд

21-річний житель США Макс Парк зібрав кубик Рубіка розміром 3х3х3 за 3,13 секунди, встановивши світовий рекорд.

Хлопець побив попередній рекорд, встановлений китайцем Юшенгом Ду у 2018 році (3,47 секунд), повідомляє Книга Рекордів Гіннеса.

Легенда спідкубінгу Макс Парк (США) побив рекорд на заході Pride in Long Beach 2023 у Каліфорнії.

Хлопець витратив на складання куба-головоломки на 0,34 секунди менше часу, ніж попередній рекордсмен.

Раніше Максу вдавалося складати куб за 3,63 секунди, тож він був на другому місці після у Юшенга Ду.

Нагадаємо, раніше професор із Флориди прожив 74 дні під водою і встановив новий світовий рекорд.