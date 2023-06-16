Дітей вчитимуть любові до тварин: МОН та UAnimals підписали меморандум про співпрацю

Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співпрацю з зоозахисною організацією UAnimals.

Українським школярам будуть прищеплювати любов до тварин змалку, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий та засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

"Усі ми регулярно бачимо зворушливі історії про те, як українці рятують тварин. UAnimals – одні з тих, хто комплексно захищає права тварин і має тут неабияку експертизу.

Тож плануємо спільними зусиллями популяризувати гуманістичні цінності в навчальному процесі та робити все для того, щоб українська освіта на всіх рівнях була сповнена цінуванням кожного життя", – написав Оксен Лісовий.

Фото: Оксен Лісовий

У МОН планують створювати інформаційні проєкти про гуманне ставлення до тварин, а також залучати молодь до волонтерства.

"Почнемо зі створення інформаційних проєктів про те, як прищеплювати дітям любов до тварин, які книги, мультфільми та кіно допоможуть виховати їх гуманними та як залучати молодь до волонтерства.

Для освітян плануємо створювати навчальні матеріали та курси, що допоможуть розʼяснювати дітям гуманний підхід та засвоювати його принципи", – ділиться планами міністр.

Засновник UAnimals розповів, що хотів запропонувати Оксену Лісовому співпрацю, як тільки той очолив МОН. Він пообіцяв зробити все, щоб допомогти освітянам у вихованні гуманності в українських дітей.

"Для UAnimals це великий виклик, бо меморандум – не фініш, а лише початок великої роботи. Шляху, на якому ми зробимо все для того, аби допомогти чудовим українським освітянам у вихованні гуманності у дітей та викоріненні практик, що можуть шкодити і завдавати страждань тваринам.

Дякую Оксену Лісовому та команді МОН за довіру. Спробуємо стати помічниками українських освітян та чудових вчителів на шляху виховання гуманного українського покоління", – написав Олександр Тодорчук.

Нагадаємо, раніше у мережі поширювався фейк, що Оксен Лісовий підписав меморандум про співпрацю з фондом, який просуває права ЛГБТ, щоб впроваджувати "гендерно чутливі методи в освіту". У МОН спростували таку інформацію.