На Харківщині випускники станцювали вальс на руїнах палацу культури. ВІДЕО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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18 червня 2023

На Харківщині у місті Дергачі випускники станцювали вальс на фоні зруйнованого унаслідок бойових дій палацу культури.

Про це повідомив автор відео, громадський діяч, студент Гліб Астахов.

На відео випускники танцюють на фоні руїн. На задньому плані підлітки тримають вирізану карту України та цифри "2023".

"Життя випускників Харківської області. Випускний на фоні руїн, які росіяни принесли в наш дім. Це вже історія. Сьогодні наша сила - єдність. У таких умовах кожен розуміє, що Україна починається з кожного. Від молоді залежить майбутнє України", – написав автор відео.

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Допис, поширений Українська Правда (@ukr_pravda)

Будинок культури у Дергачах було зруйновано 13 травня 2022 року. У БК базувався гуманітарний штаб.

 Гліб Астахов і випускники
 На відео випускники танцюють на фоні руїн

Нагадаємо, традиція танцювати випускний вальс на руїнах з’явилися у 2022 році. Зокрема, минулоріч випускники 11 класу школи №134 у Харкові танцювали біля руїн свого навчального закладу.

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