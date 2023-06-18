На Харківщині випускники станцювали вальс на руїнах палацу культури. ВІДЕО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
12482
18 червня 2023

На Харківщині у місті Дергачі випускники станцювали вальс на фоні зруйнованого унаслідок бойових дій палацу культури.

Про це повідомив автор відео, громадський діяч, студент Гліб Астахов.

На відео випускники танцюють на фоні руїн. На задньому плані підлітки тримають вирізану карту України та цифри "2023".

Реклама:

"Життя випускників Харківської області. Випускний на фоні руїн, які росіяни принесли в наш дім. Це вже історія. Сьогодні наша сила - єдність. У таких умовах кожен розуміє, що Україна починається з кожного. Від молоді залежить майбутнє України", – написав автор відео.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Українська Правда (@ukr_pravda)

Будинок культури у Дергачах було зруйновано 13 травня 2022 року. У БК базувався гуманітарний штаб.

 Гліб Астахов і випускники
 На відео випускники танцюють на фоні руїн

Нагадаємо, традиція танцювати випускний вальс на руїнах з’явилися у 2022 році. Зокрема, минулоріч випускники 11 класу школи №134 у Харкові танцювали біля руїн свого навчального закладу.

Читайте також: Залишитися в Україні чи навчатися за кордоном? Як планують своє майбутнє випускники-2023

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 8880
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4491
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3481
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат