"Нехай всі татусі повернуться додому": в Україні вітають з Днем батька

18 червня 2023 року в Україні відзначають День батька. У нашій країні День батька почали святкувати з 2019 року. Цей день відзначають у понад 30 країнах світу.

Ідея свята належить американці Сонорі Додд. У 1910 році вона запропонувала разом з Днем матері проводити і відповідне вшанування батьків. Сонора Додд таким чином хотіла віддячити своєму татові, який після смерті її матері самостійно виховав 6 дітей. Святкування Дня батька у третю неділю червня згодом підхопили й інші країни, зокрема Україна.

Президент України Володимир Зеленський побажав усім батькам довголіття та здоров'я, а також, щоб кожний тато, який зараз на передовій, повернувся додому.

"Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!" – написав він.

Патрульна поліція України також вітає своїх співробітників з Днем батька.

"Бути батьком – більше, ніж обов’язок. Батьківство – це велике покликання, а не особистий вибір.Тато – це захисник для своєї дитини. А якщо твій тато – патрульний, то це захист помножений на два. Війна розлучила батьків з сімʼями. Та, як далеко вони б не перебували, їх завжди чекають рідні синочки та донечки. Щиро дякуємо всім татусям, хто бʼється заради України. Пишаємося вами. Світла пам’ять Героям, які, на жаль, не повернуться додому", – кажуть у Патрульній поліції.

Генеральний штаб Збройних сил України до Дня батька опублікував відео з військовими 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та їхніми дітьми.

До вітань приєднуються і військові 72-ї окремої механізованої бригади:

"Він (батько) виховує, хвилюється, турбується, смішить, коли зовсім кепсько, підтримує, оберігає, захищає. Ви подякуйте йому за це... І обійміть".

У державній прикордонній службі бажають кожному батьку повернутися додому.

Воїни з 2-го механізованого батальйону 67 ОМБр ДУК публікують фото батьків і синів, які разом несуть службу.

"Тато – рідна людина, яка безмежно любить свого сина, завжди турбується про нього й оберігає. Як важливо відчувати надійне батьківське плече, особливо поряд! У нашому батальйоні є батьки, які служать разом зі своїми синами. Вони пліч-о-пліч незламно виборюють майбутнє для своїх рідних, для всіх українців!" – кажуть військові.

43-тя Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила присвятила татусям такі рядки:



"Тато в окопі. Тато на гарматі. Тато з автоматом. Тато з лопатою. Тато в дорозі.Тато в "доміку". Тато не спить. Тато не втомився. Тато любить свою донечку. Тато любить синочка. Тато любить свого тата і маму. Тато любить своїх. Тато показує малюнки. Тато ховає їх до серця. Тато тепер погано чує. Тато вмикає на повну гучність "дзвінок додому". Тато лише в телефоні. Тато "скоро буде". Тато "до кінця, до перемоги!". Обіцяє повернутись. Але поки тут і не може інакше. Бо хто, крім тата?

З Днем тата! Всіх, тих хто на війні. Хто чекає з війни. Хто вже на небі оберігає наше маленьке сильне майбутнє. Хто одягнув піксель і став татом для всіх діток України".

Фото: Albert Lores

До вітань приєднується Командування Сил спеціальних операцій ЗС України:



З Днем Батька!

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише, що пишається кожним батьком, який боронить Україну від ворогів:

"Український батько – найсміливіший, бо захищає свою родину, домівку та Батьківщину. Він - гідний приклад для своїх дітей. Гордий за кожного. Разом – до перемоги!"