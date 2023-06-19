Солоність води біля узбережжя Одеси знизилась більше ніж удвічі

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 червня 2023

Солоність морської води біля одеських пляжів є нижчою норми у понад два рази.

Такі результати виявили після відібрання проб води, повідомила Одеська мерія.

Ситуація спостерігається після підриву військами Росії Каховської гідроелектростанції.

"У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза; у пробах  16-ї станції В. Фонтану також у 2,2 раза", – зазначили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

 Фото:evgeniyregulyan@gmail.com/Depositphotos

Також у мерії Одеси повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.

У воді знову виявили холероподібний вібріон, та він не є збудником холери, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України. 

Вібріон може провокувати виникнення гострих кишкових інфекцій.

"Санепідситуація знаходиться на постійному контролі", – наголосили в держустанові.

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