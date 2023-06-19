Солоність води біля узбережжя Одеси знизилась більше ніж удвічі

Солоність морської води біля одеських пляжів є нижчою норми у понад два рази.

Такі результати виявили після відібрання проб води, повідомила Одеська мерія.

Ситуація спостерігається після підриву військами Росії Каховської гідроелектростанції.

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"У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" солоність нижче норми у 2,2 раза; у пробах 16-ї станції В. Фонтану також – у 2,2 раза", – зазначили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Також у мерії Одеси повідомили, що питна вода в місті відповідає нормам.

У воді знову виявили холероподібний вібріон, та він не є збудником холери, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Вібріон може провокувати виникнення гострих кишкових інфекцій.

"Санепідситуація знаходиться на постійному контролі", – наголосили в держустанові.