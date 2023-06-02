Штучний інтелект визначив вагу Кім Чен Ина

У Південній Кореї за допомогою штучного інтелекту визначили вагу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Він, ймовірно, важить понад 140 кг, повідомляє Reuters.

Стан здоров’я лідера КНДР є державною таємницею, утім припускають, що йому 39 років та через серцеві хвороби й надмірне куріння він щороку гладшає.

"Під час публічного виступу 16 травня він виглядав втомленим, з чіткими темними колами під очима, і, за оцінками ШІ, важив понад 140 кг", – розповів член парламентського комітету з розвідки Ю Санг-Бам.

Кім Чен Ин. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Посилаючись на дані розвідки про стан здоров’я Кім Чен Ина, він додав, що політик має "серйозні" розлади сну.

Також розвідники розглядають можливість потрапляння Кім Чен Ина в "порочне коло" залежності від алкоголю й нікотину та ще більше загострення безсоння через надмірне куріння й вживання снеків.

Кім Чен Чен Ин є спадковим лідером у третьому поколінні, який прийшов до влади після того, як його батько Кім Чен Ір помер у 2011 році від серцевого нападу.

Зазначається, що державні ЗМІ Північної Кореї рідко інформують про стан здоров’я лідера.

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