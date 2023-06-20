У водоймах на Миколаївщині заборонили купатися й ловити рибу

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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20 червня 2023

У річках Миколаєва внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ, заборонили купатися та ловити рибу. 

Обмеження діятимуть з 15 червня до 1 липня, повідомляють у Миколаївській міській раді. 

До липня на території Миколаївської області заборонено:

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  • купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;
  • любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро­-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса;
  • реалізацію водних біоресурсів без документів походження та/або виловлених з вищезазначених водних об'єктів.
Фото: kevers/Depositphotos

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав громадян не купатися у водоймах і не вживати у їжу рибу з підтоплених територій, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

Непридатними для відвідування й купання також визнали Одеські пляжі.

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