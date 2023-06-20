Україна отримала першу партію нових підручників для 5-класників

Учні 5 класів отримають підручники Нової української школи з української мови.

Вже отримали першу партію книжок, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

"До кінця червня отримаємо усі 503 тисячі підручників з української мови для 5 класу, які до 1 вересня будуть доставлені безпосередньо до шкіл", – зазначив він.

Цей наклад надрукували за підтримки Європейської комісії, додав очільник МОН.

Фото: Оксен Лісовий

"Єврокомісія надрукувала підручники видавництв, які безоплатно надали свої макети та право на друк", – каже він.

Оксен Лісовий розповів, що на 2023 рік у державному бюджеті на нові книжки передбачено 754,9 млн гривень.

За ці кошти планують видати:

▶️ 65% усіх необхідних підручників для учнів 6 класу;

▶️ підручники з історії України для 5 класу;

▶️ підручники шрифтом Брайля;

▶️ підручники для шкіл з навчанням мовами національних меншин з усіх предметів для 5-6 класів.

"Ми розуміємо, що наявність підручників – це питання, яке турбує і педагогів, і школярів, і батьків. Тож робимо все, щоб у новому навчальному році учні 5-6 класів навчалися за новими підручниками НУШ", – додає голова МОН.

З початком війни багато шкіл перейшли на дистанційну або змішану форму навчання. Тому книги для школярів можна завантажити в електроному форматі.