У Києві судитимуть чоловіка, який побив двох підлітків у скейт-парку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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20 червня 2023

У Києві судитимуть 36-річного місцевого мешканця, який побив двох підлітків у скейт-парку Партизанської слави Дарницького району.

Йому загрожує до п’яти років ув’язнення, повідомляють в Київській міській прокуратурі.  

За даними правоохоронців, 30 квітня на території парку "Партизанської Слави" до хлопців 12 та 13 років підійшов невідомий чоловік й почав сварити за те, що підлітки нібито ображають маленьких дітей. 

Як встановило слідство, через надуманий привід чоловік почав конфлікт й завдав дітям удари по різних частинах тіла.

Фото: Київська міська прокуратура

"За висновком судово-медичного експерта, травми, які отримав 13-річний юнак, відносяться до легких тілесних ушкоджень. Іншому малолітньому учаснику події внаслідок спричинених ударів завдано фізичного болю", – зазначають в поліції. 

Чоловіка судитимуть за фактом побиття малолітніх дітей (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст.126 КК України). 

Санкції статей передбачають обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві 59-річний чоловік побив дружину та дорослу доньку на очах у двох малолітніх онучок. 

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