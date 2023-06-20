Отримав інфаркт після обстрілу РФ: у Львові лікують 12-річного хлопчика з Бахмута

У Львові лікують 12-річного Михайлика Баєва з Бахмута, який внаслідок російського ракетного обстрілу отримав десятки осколкових поранень обличчя та шиї.

Під час обстрілу хлопець втратив батька, який самостійно виховував його з братом, й вдруге – дім, розповідають у Першому медичному об’єднанні Львова.

Близько трьох місяців тому, коли хлопець разом із батьком поралися на вулиці по господарству, у двір прилетіла російська ракета.

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У ту мить Михайло почав бігти в будинок, аби сховатися. Ударною хвилею звідти його відкинуло на ґанок.

Михайло Баєв з Бахмута. Всі фото: Перше медичне об'єднання Львова

Батько хлопця отримав смертельне поранення на місці.

У критичному стані Михайлика доправили до лікарні. Медики діагностували в нього мінно-вибухову травму, уламки застрягли в голові та шиї хлопця.

Один із них перешкоджав постачанню крові до мозку і спричинив інфаркт. Інший – застряг поруч із сонною артерією.

Спочатку хлопця доправили у Дніпро, де хірургам вдалося відновити кровопостачання мозку та стабілізувати стан дитини. Далі – Львів.

У Львові Михайлу провели низку операцій. Через перенесений інфаркт головного мозку хлопчик не міг ходити, говорити та ковтати.

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Через російський обстріл хлопець з братом Кирилом втратили батька, який самостійно їх виховував

Останні три місяці хлопець проходить реабілітацію й вже навчився наново ходити та говорити.

У медоб’єднанні Львова наголошують, що це не перше поранення дитини. Михайлик має брата. У 2014 році родина переїхала з Горлівки до Бахмута.

"Під час обстрілу в Горлівці діти поспіхом бігли до укриття та ненароком зачепили каструлю з кип’ятком. Обидва брати тоді зазнали опіків, від яких і дотепер страждають та лікуються", – зазначають в медоб’єднанні.

Наразі Михайлик потребує лікування рубців, що утворилися на його тілі після випадку в Горлівці, утім жодна лікарня в Україні не здатна повноцінно допомогти таким пацієнтам як Міша через брак обладнання, додають у Першому медоб’єднанні.

Зараз хлопець наново вчиться говорити, ходити й рухати різними частинами тіла

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