Брак знань англійської та проблеми із сервісом: голова Держтуризму озвучила проблеми сфери

Через недостатню кількість англомовних працівників в Україні страждає туристична галузь. Проблемним також є питання сервісу.

Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Тим, хто хоче працювати у туристичній галузі, очільниця радить вчити іноземну.

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"Через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше. Навіть у Києві, коли ходжу з іноземними друзями до ресторанів, то рідко в закладах є офіціанти, які можуть нормально та якісно обслуговувати саме англійською мовою", – зазначила Олеськів.

Вона додає, що реформування освіти зараз є дуже важливим. На її думку, середня освіта в Україні дає достатню кількість знань. Та навиків комунікації у дітей – замало. Як і взаєморозуміння та роботи в команді.

"Я вважаю, що якщо ми перейдемо глобально до дуальної освіти, це автоматично багато змінить і в нашій галузі", – додала очільниця держагентства.

Також вона наголосила, якщо зміняться рамки системи освіти загалом, тоді реформи можуть відбутися і в туристичній галузі.

"Тому ми, зі свого боку, зацікавлені в тому, щоб з'явилися освітні програми саме у сфері сервісу", – підсумувала Олеськів.

Нагадаємо, 68% українців мають певні знання однієї іноземної мови, а 51% – з англійської.

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