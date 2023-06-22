Прокинулися від потужного вибуху: киянин розповів деталі нічної трагедії

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 червня 2023

У Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка в ніч проти 22 червня, ймовірно, через витік газу, стався вибух у житловій 16-поверхівці. 

Внаслідок цього загинуло троє людей. Один із мешканців будинку Дмитро Роздорожний розповів "УП.Життя" подробиці трагедії. 

Дмитро Роздорожний разом з дружиною Тетяною мешкають на першому поверсі постраждалої багатоповерхівки з іншого боку від того, де стався вибух. 

Чоловік розповів, що вони прокинулися від потужного вибуху й спочатку подумали, що в будинок влучила ворожа ракета. 

Фото: Дмитро Роздорожний/Facebook

Зібравши необхідні речі, вже за кілька хвилин подружжя рушило на вулицю. 

"Тут стояв гомін дуже голосний, ще до того як приїхали перші служби. Я подивився по сигналізації, що ми вибігли й поставили квартиру на охорону через 2 хвилини після вибуху", – розповів чоловік. 

За його словами, він почав телефонувати на "101", втім йому повідомили, що рятувальна служба вже виїхала. 

Також Роздорожний стверджує, що бачив, як чоловік, який живе на одному з верхніх поверхів, вистрибнув з вікна задимленої квартири.  

Водночас у поліції та ДСНС у коментарі "УП. Життя" цю інформацію спростували. 

Фото: ДСНС

Дмитро ж наполягає, що попри задимлення на поверсі вище місця загоряння – 7-му– було видно й чутно чоловіка, який стояв у вікні й просив про допомогу. 

"Він дуже гучно кричав хвилин 10 з вікна: "Допоможіть, пожежа. Допоможіть, пожежа". А десь за 2 хвилини до того будинок почали гасити, рятувальники подали воду, але людина вистрибнула", – розповів Дмитро Роздорожний. 

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс цю інформацію спростувала. У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій цю інформацію також не підтвердили. 

"Під час прибуття рятувальних підрозділів таких випадків не було, ніхто нізвідки не випадав", – зазначили в ДСНС.  

Нагадаємо, у результаті вибуху у житловій багатоповерхівці Києва на вулиці Малишка, 3 людини загинули, зруйновані 6 квартир. Щонайменше 18 людей вдалося врятувати.

Фото: ДСНС

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, усім постраждалим мешканцям будинку нададуть тимчасове житло – для цього виділять два інтернати у Дніпровському районі. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі після нічного російського обстрілу через падіння уламків дрона на багатоповерхівку загинуло подружжя переселенців з Бахмута. 

Читайте також: "Вибралися через вибиту стіну": як діти у Києві рятувалися з палаючого через обстріл РФ будинку


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