У чотирьох областях облаштують шкільні укриття, щоб повернути дітей "за парти": збір коштів

У чотирьох областях України планують облаштувати укриття в школах та дитсадках, аби з вересня діти розпочали навчання офлайн.

Для цього благодійний фонд savED в межах ініціативи Міністерства освіти і науки України відкрив збір коштів.

До кінця літа за зібрані кошти планують облаштувати понад 15 укриттів та навчальних приміщень у школах та дитсадках у прикордонних й прифронтових територіях.

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Йдеться, зокрема, про школи на Харківщині поблизу кордону з Росією, а також у Чернігівській й Київській областях поблизу кордону з Білоруссю.

Фото: ArturVerkhovetskiy /Depositphotos

Зробити безпечними для навчання дітей також планують заклади на Миколаївщині.

Кампанію зі збору коштів назвали "До школи знов".

"Наша мета – оперативно зібрати кошти й облаштувати укриття, аби допомогти школам і садочкам там, де через постійні обстріли діти мають обмежений доступ до навчання", – розповіла співзасновниця savED Анна Новосад.

Долучитися до збору коштів можна за посиланням. Команда фонду закликає до партнерств та співпраці українські та іноземні бізнеси.

Деталі про те, як стати партнером проєкту можна дізнатися, написавши на електронну пошту: info@saved.foundation

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Раніше ми розповідали про стан та облаштування укриттів в освітніх закладах.