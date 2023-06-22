У чотирьох областях облаштують шкільні укриття, щоб повернути дітей "за парти": збір коштів

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
1293
22 червня 2023

У чотирьох областях України планують облаштувати укриття в школах та дитсадках, аби з вересня діти розпочали навчання офлайн. 

Для цього благодійний фонд savED в межах ініціативи Міністерства освіти і науки України відкрив збір коштів

До кінця літа за зібрані кошти планують облаштувати понад 15 укриттів та навчальних приміщень у школах та дитсадках у прикордонних й прифронтових територіях.   

Йдеться, зокрема, про школи на Харківщині поблизу кордону з Росією, а також у Чернігівській й Київській областях поблизу кордону з Білоруссю. 

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Зробити безпечними для навчання дітей також планують заклади на Миколаївщині. 

 Кампанію зі збору коштів назвали "До школи знов".

"Наша мета – оперативно зібрати кошти й облаштувати укриття, аби допомогти школам і садочкам там, де через постійні обстріли діти мають обмежений доступ до навчання", – розповіла співзасновниця savED Анна Новосад.   

Долучитися до збору коштів можна за посиланням. Команда фонду закликає до партнерств та співпраці українські та іноземні бізнеси.

Деталі про те, як стати партнером проєкту можна дізнатися, написавши на електронну пошту: info@saved.foundation

Раніше ми розповідали про стан та облаштування укриттів в освітніх закладах.

Читайте також: Візьміть барабани та пройдіть в укриття: як українці реагують на дивні закупівлі столичних освітян


Реклама:


 1535
КУЛЬТУРА

Drahomán Prize таки вручать цьогоріч. Коли, де і хто може отримати головну премію за переклади української літератури

Оксана Расулова
 3802
Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
 2739
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Drahomán Prize таки вручать цьогоріч. Коли, де і хто може отримати головну премію за переклади української літератури

Оксана Расулова
Кримський художник Богдан Зіза закінчив своє 17-денне голодування у в'язниці  
Після підриву Каховської ГЕС у Чорному морі почалося небезпечне цвітіння води
В Україні 1 липня завершиться карантин через пандемію COVID-19
Українська ілюстраторка виграла золоту медаль Міжнародної Бієнале плакату
Федеральну прокуратуру Німеччини просять приєднатися до розслідування сексуальних злочинів росіян
Суспільство

Через Росію ці діти не мали права ходити в школу аж дотепер: історія з чернігівського прикордоння

Віра Курико
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік