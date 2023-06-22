У Львові 35-річна жінка впала в кому під час масажу: її госпіталізували

У Львові 35-річна місцева мешканка впала в кому під час масажу в приватному медико-косметологічному центрі.

Про те, що жінку госпіталізували у важкому стані з травмою шийного відділу хребта, повідомляє Zaxid.net. У поліції "УП. Життя" підтвердили випадок.

21 червня лікарі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виявили львів’янку з травмою шийного відділу хребта.

У стані коми пацієнтку направили у львівську лікарню святого Луки, а потім у Перше медоб'єднання, де медики стабілізували стан жінки.

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Про інцидент лікарі повідомили в поліцію.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що нині обставини події перевіряються.

"За фактом ми проводимо перевірку й встановлюються всі обставини цієї події", – додала речниця поліції.

За даними журналістів, інцидент трапився у приватному салоні краси GeraMedic, власницею якого є львівська косметологиня Мирослава Гера.

У коментарі "УП. Життя" жінка повідомила, що станом на 21 червня перебувала за кордоном.

"Станом на вчорашній день я знаходилася за кордоном. Я не готова наразі дати коментарі", – написала Мирослава Гера.

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