У Львові 35-річна жінка впала в кому під час масажу: її госпіталізували

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 червня 2023

У Львові 35-річна місцева мешканка впала в кому під час масажу в приватному медико-косметологічному центрі.

Про те, що жінку госпіталізували у важкому стані з травмою шийного відділу хребта, повідомляє Zaxid.net. У поліції "УП. Життя" підтвердили випадок. 

21 червня лікарі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виявили львів’янку з травмою шийного відділу хребта. 

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У стані коми пацієнтку направили у львівську лікарню святого Луки, а потім у Перше медоб'єднання, де медики стабілізували стан жінки. 

Фото: MilanMarkovic/Depositphotos

Про інцидент лікарі повідомили в поліцію. 

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що нині обставини події перевіряються. 

"За фактом ми проводимо перевірку й встановлюються всі обставини цієї події", – додала речниця поліції. 

За даними журналістів, інцидент трапився у приватному салоні краси GeraMedic, власницею якого є львівська косметологиня Мирослава Гера. 

У коментарі "УП. Життя" жінка повідомила, що станом на 21 червня перебувала за кордоном. 

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"Станом на вчорашній день я знаходилася за кордоном. Я не готова наразі дати коментарі", – написала Мирослава Гера. 

Раніше ми повідомляли, що в Чернігові масажистку визнали винною у вбивстві через необережність – її клієнтка померла після процедури. 

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