Астрономи виявили одну з найрідкісніших зірок у галактиці Чумацький шлях

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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23 червня 2023

Вчені відкрили зірку J1912-4410, яка є однією з найрідкісніших в сузір’ї Чумацького шляху. До тепер в нашій галактиці виявлена лише один подібний об’єкт.

Це пульсар білого карлика, який розташований на відстані 773 світлових років від землі, повідомляє Astronomy & Astrophysics. 

Пульсар, тобто нейтронна зоря, має потужне магнітне поле та обертається. Пульсари білого карлика є найпоширенішими зірковими скам’янілостями, зазначають вчені. Це залишки масивних зірок, які за розміром від 8 до 30 разів більші, ніж сонце.

Нову зірку виявили зірку за допомогою радіо та рентгенівських променів.

 Фото: Merrillie/Depositphotos

Відкриття може дати вченим новий інструмент для вивчення не лише еволюції зірок, але і дивних сигналів, які виявили раніше по всьому Чумацькому Шляху. 

Нове дослідження підтверджує, що магнітне поле білого карлика генерується постійним струмом всередині і схоже до того, як рідке ядро Землі продукує наше магнітне поле.

Нагадаємо, астрономи розпочали пошук потенційних інопланетних сигналів у нашій галактиці в районі галактичного центру Чумацького шляху.

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