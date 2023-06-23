Через обміління Дніпра у Запоріжжі з’явився сильний сморід – ОВА

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
8932
23 червня 2023

У Запоріжжі внаслідок обміління Дніпра через підрив Росією Каховської гідроелектростанції з’явився сильний сморід.

З річки через спекотну погоду почав випаровуватися мул, що спричинило неприємний запах, повідомив  голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Різкий запах, який з'явився в обласному центрі це наслідок зневоднення водної артерії. Оскільки вода відійшла від берегів, десятки оголених метрів дна опинилися під прямими променями сонця", – зазначив очільник області.

Поширенню неприємного запаху, за його словами, також сприяє безвітряна погода.

 Фото: Krakenimages.com/Depositphotos

В області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові забори проб. 

"На жаль, до врегулювання ситуації доведеться потерпіти наслідки атаки російських військових ще кілька діб", – додав Малашко.

Нагадаємо, підрив Каховській ГЕС спричинив затоплення цвинтарів, сміттєзвалищ, вбиралень тощо, тому вода у найближчих населених пунктах може стати непридатною для вживання, повідомляли у МОЗ.

Читайте також: Ракетний удар РФ по Запоріжжю: що відомо про загиблу родину з 8-місячною дівчинкою


Реклама:


 574
КУЛЬТУРА

Під звуки дощу: як київська Філармонія закрила воєнний музичний сезон

Наталка Писанка
 3178
Суспільство

"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання на Алеї Героїв добровольців, які захищали Бучу

Ольга Коротенко
 2145
КУЛЬТУРА

Drahomán Prize таки вручать цьогоріч. Коли, де і хто може отримати головну премію за переклади української літератури

Оксана Расулова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Під звуки дощу: як київська Філармонія закрила воєнний музичний сезон

Наталка Писанка
У Львові затримали чоловіка за крадіжки у дітей: йому загрожує до 8 років в’язниці
Смертельний сироп від кашлю: індійська фірма додавала у ліки промисловий інгредієнт
"Уламок застряг у мозку": у Львові лікують 28-річного військового, пораненого на Донеччині
У Південній Кореї змінили систему підрахунку віку: населення "помолодшало"
"Мрія": в Україні восени презентують аналог "Дії" для батьків
Суспільство

"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання на Алеї Героїв добровольців, які захищали Бучу

Ольга Коротенко
КУЛЬТУРА

Drahomán Prize таки вручать цьогоріч. Коли, де і хто може отримати головну премію за переклади української літератури

Оксана Расулова