Українська учнівська збірна з теквондо в Мексиці виборола 5 медалей

П'ять українських юних спортсменів на чемпіонаті світу з тхеквондо вибороли 5 нагород. Головним тренером команди є Сергій Чайка.
Змагання проходили в місті Масатлан, Мексика.
Про це "УП.Життя" повідомила Українська федерація учнівського спорту.
"Наші – найсильніші. І вони довели це безпосередньо на татамі. Це закономірний результат, адже багато людей працює, щоб діти мали можливість тренуватися, вдосконалюватися, виступати на змаганнях високого рівня", – заявив президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба.
|Команда переможців. Фото: Українська федерація учнівського спорту
У скарбничці команди одна золота, дві срібні та дві бронзові нагороди.
Чемпіонкою світу стала Катерина Ступак з Полтави.
"Було важко, але я впоралася – бо дуже хотіла взяти перше місце. Слава Україні!", – зазначила вона.
Срібні медалі вибороли Марія Романенко з Камʼянець-Подільського та Артем Балака з Ірпеня.
"Нас чудово прийняли в Мексиці. Атмосфера на змаганнях була просто "Вау!". Хоч було і трохи спекотно. Слава Україні!" – поділилась враженнями Марія.
|Перед змаганнями
Бронзові призери – Даніїл Майданюк з Камʼянець-Подільського та Матвій Форостюк з Києва.
"Наші спортсмени довели, що є лідерами у своїх вікових категоріях. Попри суттєву різницю у часі – 10 годин – зуміли адаптуватися і налаштуватися на результат. Дякуємо ЗСУ і всім оборонцям України, що ми маємо можливість виступати на таких змаганнях. Слава нації, смерть ворогам!" – розповів головний тренер Сергій Чайка.
Нагадаємо, українські учні в червні здобули 216 нагород на Європейських іграх єдиноборств. Серед них – 90 золотих медалей.
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