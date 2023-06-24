Українська учнівська збірна з теквондо в Мексиці виборола 5 медалей

П'ять українських юних спортсменів на чемпіонаті світу з тхеквондо вибороли 5 нагород. Головним тренером команди є Сергій Чайка.

Змагання проходили в місті Масатлан, Мексика.

Про це "УП.Життя" повідомила Українська федерація учнівського спорту.

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"Наші – найсильніші. І вони довели це безпосередньо на татамі. Це закономірний результат, адже багато людей працює, щоб діти мали можливість тренуватися, вдосконалюватися, виступати на змаганнях високого рівня", – заявив президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба.

Команда переможців. Фото: Українська федерація учнівського спорту

У скарбничці команди одна золота, дві срібні та дві бронзові нагороди.

Чемпіонкою світу стала Катерина Ступак з Полтави.

"Було важко, але я впоралася – бо дуже хотіла взяти перше місце. Слава Україні!", – зазначила вона.

Срібні медалі вибороли Марія Романенко з Камʼянець-Подільського та Артем Балака з Ірпеня.

"Нас чудово прийняли в Мексиці. Атмосфера на змаганнях була просто "Вау!". Хоч було і трохи спекотно. Слава Україні!" – поділилась враженнями Марія.

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Перед змаганнями

Бронзові призери – Даніїл Майданюк з Камʼянець-Подільського та Матвій Форостюк з Києва.

"Наші спортсмени довели, що є лідерами у своїх вікових категоріях. Попри суттєву різницю у часі – 10 годин – зуміли адаптуватися і налаштуватися на результат. Дякуємо ЗСУ і всім оборонцям України, що ми маємо можливість виступати на таких змаганнях. Слава нації, смерть ворогам!" – розповів головний тренер Сергій Чайка.

Нагадаємо, українські учні в червні здобули 216 нагород на Європейських іграх єдиноборств. Серед них – 90 золотих медалей.