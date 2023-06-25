Вночі 26 червня повз Землю пролетить астероїд, розміром з триповерховий будинок: де дивитися

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 червня 2023

В ніч проти 26 червня між Землею та Місяцем пролетить астероїд, розміром з триповерховий будинок. 

Попри коротку відстань космічний камінь навряд становитиме загрозу для нашої планети, заспокоюють в Space.com.  

Близько другої години ночі за Києвом 26 червня астероїд 2023 MU2, діаметром від 3,9 до 8,8 метра, тобто розміром з триповерховий будинок, пролетить на відстані 215 тисяч кілометрів від Землі. 

Науковці кажуть, що з астрономічної точки зору, камінь достатньо близько наблизиться до нашої планети, втім навряд зможе зіштовхнутися з нею або космічними кораблями на земній орбіті. 

Слідкувати за астероїдом можна в реальному часі через онлайн-трансляцію телескопа.

Астероїд 2023 MU2 науковці помітили 16 червня. Астрономи кажуть, що щотижня навколо Землі пролітають чимало астероїдів. 

Один з них, розміром з автомобіль, днями пролетів на відстані 124 тисяч кілометрів від нашої планети. 

Раніше ми повідомляли, що у 2046 році один з астероїдів має невеликий шанс зіпсувати День святого Валентина.

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