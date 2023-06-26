"Обожнювали подорожі, пригоди й одне одного": спогади про подружжя з Києва, яке загинуло від російської атаки 24 червня

У Києві в ніч проти 24 червня уламки російської ракети впали на багатоповерхівку в Солом’янському районі, забравши життя п’ятьох людей.

Серед загиблих – подружжя Даниїла Куриленка та Юлії Петрової.

У Клубі історичної реконструкції повідомили, що прощання з Юлією та Даниїлом відбудеться у вівторок.

У коментарі "УП. Життя" знайома подружжя Крістіна Дзюба розповіла, що Данило родом з Нової Каховки, втім довгий період разом з дружиною проживав у Києві.

Даниїл та Юлія. Усі фото: Крістіна Дзюба

Чоловік працював у IT-секторі, мав хобі – брав участь в історичних реконструкціях.

"З Данею та Юлею ми разом були в клубі історичної реконструкції. Вони були неймовірно позитивними, завжди вміли бути яскравим промінцем, позитивом та енергією нашої спільноти. Вони обожнювали подорожі, пригоди й одне одного", – розповіла Крістіна Дзюба.

Жінка зізнається, що й досі не може повірити в те, що трапилося. Прагне запам’ятати колег такими, "якими побачила вперше".

У вільний від роботи час подружжя брало участь в історичних реконструкціях

"Тебе, дівчино, з бездонними очима, коли мазала в сажі й називала посестрою.

І тебе, хлопче, з вічною посмішкою, коли ми сиділи на кухні після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу й тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками", – написала Крістіна в дописі на Facebook.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Даниїл чимало допомагав українській армії, зокрема долучався до зборів грошей.

Про діяльність чоловіка згадує його знайома, засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз.

"Моя колега збирала на чергове авто для ССО. Це був той період, коли збори дуже просіли та сума у 250к за тиждень виглядала майже неосяжною. До того ж всі навкруги збирали на авто.

Я обмовилася про це Даніїлу при спілкуванні. Просто пожалілася, як варто зібрати, а горить. Він спитав скільки не вистачає і вони з його командою докинули. Хоча у них були інші підшефні підрозділи", – розповіла Оксана Мороз у коментарі "УП. Життя".

"Твій внесок в перемогу величезний" – написав друг Даниїла Валерій Вознюк

На своїй сторінці у Facebook жінка додала, що чоловік був професіоналом своєї справи, зокрема "зробив дуже багато для інформаційної боротьби з ворогом". Також – вмів бути другом

"Ти був прикладом людяності та справжньої дружби. Я щиро захоплювалася твоєю командою та вашим "братерством".

Ти був одним з тих, хто мені завжди допомагав, хоч ми й не були близькими друзями", – написала Оксана Мороз у дописі.

Про друга Даниїла написав його друг Валерій Вознюк. Він згадав, як вони разом виграли золото на чемпіонаті Світу в Барселоні, подорожували, ходили на мітинги під Офіс Президента й "жили спільними цінностями та інтересами".

"Ти займав вагоме місце в моєму житті. З тобою можна було кайфово увірватись в мітинг під ОП, і так само кайфово пити вино в Монако. Ти єдиний з ким я бачився кожен мій короткий візит в Київ і ти постійно підтримував мене та підрозділ з 24 лютого.

Твій внесок в перемогу величезний і відповідає масштабу твоєї особистості. Я вдячний тобі за все що ти зробив, обіймаю, друже", – додав чоловік.

Нагадаємо, в Одесі через суботній обстріл РФ загинули переселенці з Бахмута.