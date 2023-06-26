На МКС астронавтам вдалося перетворити 98% сечі та поту на питну воду – NASA

На борту Міжнародної космічної станції астронавтам вдалося переробити 98% власної сечі та поту на питну воду.

Про це повідомляє Space.com.

Щодня кожному члену екіпажу потрібно близько галону води – близько 4,5 л – для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб.

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Використовуючи систему контролю навколишнього середовища та життєзабезпечення, за допомогою вакуумної дистиляції астронавти зуміли відновити воду із сечі.

Астронавтка Кайла Беррон тримає фільтр, який допомагає перетворювати відходи у питну воду. Фото: NASA

У NASA пояснюють, що процес містить дві складові: систему відновлення води, яка збирає стічні води, й осушувачі, які вловлюють у повітрі МКС вологу з дихання й поту екіпажу.

Система збирає всю воду, обробляє її та робить з неї питну.

Зазначається, що вся зібрана вода очищується кількома фільтрами, в результаті чого в ній розщеплюються будь-які сліди забруднень.

Чистоту готової для вживання води перевіряють спеціальні датчики і якщо вона не відповідає стандартам, то її повертають на повторне очищення.

До води також додається йод, який запобігає росту мікробів.

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"Це дуже важливий крок вперед в еволюції систем життєзабезпечення", – зазначив Крістофер Браун, один із членів команди, яка керує системами життєзабезпечення на МКС.

Менеджер системи з очищення на МКС Джим Вільямсон розповів, що на борту МКС, подекуди, якість переробленої води вища ніж на Землі.

"Система очищення сечі й поту схожа на деякі наземні системи очищення води, однак та відбувається в умовах мікрогравітації. Екіпаж не п’є сечу; вони п’ють воду, яка була відновлена, відфільтрована та очищена таким чином, що вона чистіша за ту, яку ми п’ємо тут, на Землі", – додав Вільямсон.

У майбутньому, завдяки перетворенню сечі та поту на питну воду астронавти зможуть довше залишатися в космосі.

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