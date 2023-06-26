На МКС астронавтам вдалося перетворити 98% сечі та поту на питну воду – NASA

На борту Міжнародної космічної станції астронавтам вдалося переробити 98% власної сечі та поту на питну воду.

Про це повідомляє Space.com.

Щодня кожному члену екіпажу потрібно близько галону води – близько 4,5 л – для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб.

Використовуючи систему контролю навколишнього середовища та життєзабезпечення, за допомогою вакуумної дистиляції астронавти зуміли відновити воду із сечі.

Астронавтка Кайла Беррон тримає фільтр, який допомагає перетворювати відходи у питну воду. Фото: NASA

У NASA пояснюють, що процес містить дві складові: систему відновлення води, яка збирає стічні води, й осушувачі, які вловлюють у повітрі МКС вологу з дихання й поту екіпажу.

Система збирає всю воду, обробляє її та робить з неї питну.

Зазначається, що вся зібрана вода очищується кількома фільтрами, в результаті чого в ній розщеплюються будь-які сліди забруднень.

Чистоту готової для вживання води перевіряють спеціальні датчики і якщо вона не відповідає стандартам, то її повертають на повторне очищення.

До води також додається йод, який запобігає росту мікробів.

"Це дуже важливий крок вперед в еволюції систем життєзабезпечення", – зазначив Крістофер Браун, один із членів команди, яка керує системами життєзабезпечення на МКС.

Менеджер системи з очищення на МКС Джим Вільямсон розповів, що на борту МКС, подекуди, якість переробленої води вища ніж на Землі.

"Система очищення сечі й поту схожа на деякі наземні системи очищення води, однак та відбувається в умовах мікрогравітації. Екіпаж не п’є сечу; вони п’ють воду, яка була відновлена, відфільтрована та очищена таким чином, що вона чистіша за ту, яку ми п’ємо тут, на Землі", – додав Вільямсон.

У майбутньому, завдяки перетворенню сечі та поту на питну воду астронавти зможуть довше залишатися в космосі.

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