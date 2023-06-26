У NASA показали, як світ "задихається" вуглекислим газом. ВІДЕО

У NASA опублікували анімацію, де показали, як світ "задихається" від викидів в атмосферу, зокрема вуглекислого газу.

Чи не найбільше світ потерпає від спалювання викопного палива, повідомляють в Space.com.

На роликах різними кольорами замальовані викиди парникових газів, які відбувалися на планеті протягом 2021 року в різних частинах планети.

Найбільше на відео навколо планети жовто-помаранчевого кольору – це викиди від згоряння викопного палива.

Червоним замальовані викиди від спалювання біомаси – живої чи мертвої рослинності.

Вуглекислий газ, що виробляється наземними екосистемами через дихання рослин, зображено зеленим кольором, а викиди, що витікають з океанів – синім.

На роликах також показано, де вуглекислий газ поглинається морськими та наземними екосистемами або за допомогою фотосинтезу. Загалом вони здатні щороку поглинати половину викидів, які спричиняють люди.

На першому відео, де показано атмосферний простір над Північною та Південною Америкою, видно жовтувато-коричневу хмару, яка поступово зростає в Північній півкулі.

Зеленим пунктиром на території Південної Америка зображено поглинання CO2 деревами, яке відбувається лише вдень.

"Швидка зміна кольорів над тропічним лісом Амазонки показує вплив рослин, які поглинають вуглець під час світлового дня, а потім вивільняють його в нічний час", – зазначають вчені.

На другому ролику показані викиди над Азією та Австралією.

"Найбільш помітною особливістю тут є викиди викопного палива з Китаю", – зазначають науковці й додають, що в цьому регіоні Австралія виступає головним чином як поглинач вуглецю.

Попри це, ближче до кінця відео хмара викидів викопного палива з Північної півкулі дрейфує на південь й охоплює Австралію.

Третє відео висвітлює Африку, Європу та Близький Схід, де переважна більшість викидів викопного палива виробляється в Європі та Саудівській Аравії.

Згідно із заявою, тонкі червоні хмари, що нависають над центральною Африкою, зображують викиди від багать, які люди розпалюють, щоб прибрати залишки врожаю.

Нагадаємо, у 2022 році вчені прогнозували рекордний рівень викиду вуглекислого газу.