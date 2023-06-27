Апеляції щодо результатів та змісту завдань НМТ-2023: чи можна подати скаргу

В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали, які види апеляцій щодо здачі національного мультипредметного тесту передбачені в цьому році, а які – ні.

Чи можна оскаржувати результати і зміст тестових завдань

У попередні роки, коли вступники здавали зовнішнє національне оцінювання, подібна опція існувала.

Тепер, згідно з порядком проведення НМТ-2023, такої можливості не передбачено.

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На відміну від минулих років, коли важливим складником тестів ЗНО були завдання відкритої форми з короткою або розгорнутою відповіддю, відповіді на які перевіряли екзаменатори, НМТ не містить завдань такого типу: усі його завдання потребують вибору відповідей з-поміж запропонованих варіантів, а тому їх перевіряють машинним способом", – пояснили в УЦОЯО.

Можливість оскаржувати зміст завдань сертифікаційної роботи з певного предмета або правильність відповідей у 2023 році також не передбачена.

"Тому апеляції та звернення учасників щодо змісту тестових завдань не розглядають на засіданні апеляційної комісії.

Водночас наголосимо, що, як і в минулі роки, коли в якомусь завданні тесту виявляють помилку, то цей факт ураховують під час визначення результатів, щоб забезпечити рівність усіх учасників тестування", – нагадали в УЦОЯО.

Раніше ми писали, що цього року в одному із завдань з математики виявили технічну помилку, через яку воно мало два правильні варіанти відповіді. Бал за його виконання нарахували всім, хто надав одну з них.

Які види апеляційних скарг можна подавати

Згідно з порядком проведення НМТ-2023 апеляції: можна подавати щодо:

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порушення процедури проведення тестування в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) ;

відмови в реєстрації для участі;

недопуску до здачі додаткових сесій.

В УЦОЯО зазначають, якщо учасники вважають, що певні факти під час проходження НМТ могли вплинути на достовірність результатів, то подавати апеляцію також можна.

"Однак зауважте, що таку заяву потрібно було подавати в день проходження тестування до виходу з ТЕЦ. Регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти вивчала ситуацію / документи ТЕЦ та ухвалювала рішення про задоволення / незадоволення звернення", – додають освітяни.

Якщо учасники тестування не згідні з рішенням регламентної комісії, яке стосується відмови в реєстрації, то його також можна оскаржити через подання апеляції. Апеляційна комісія при УЦОЯО подібні заяви в цьому році прийняла.

Учасники НМТ також мали можливість оскаржити рішення комісії про й недопуск до участі в тестуванні під час додаткових сесій.

"Заяву треба було надіслати на електронну адресу апеляційної комісії не пізніше ніж через три календарних дні з дати надсилання регіональним центром рішення регламентної комісії, що оскаржується", – наголосили в УЦОЯО.

Таку заяву комісія розглядала впродовж п’яти робочих днів з моменту її надходження. Дата подання в електронній формі – день надсилання вхідного листа, що зафіксований в електронній скриньці апеляційної комісії.