НМТ-2023: як і де дізнатися результати основної сесії

У період до 28 червня в персональних кабінетах учасників Національного мультипредметного тесту з’являться результати основної сесії.

Кожен абітурієнт отримає бал за шкалою 100–200 балів, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють та аналізують надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування, завершується.

Результати будуть оприлюднені в персональних кабінетах у вкладці "Результати" до 28 червня.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

Також у ній буде доступна опція формування інформаційної картки, яка необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

Якщо учаснику НМТ потрібно подати оригінал документа до закордонного закладу освіти після офіційного оголошення результатів, він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ.

Зазначається, що під час складання тесту, після того, як учень відповів на всі запитання, на екрані відобразилася кількість набраних ним тестових балів за правильно виконані завдання тесту з кожного навчального предмета.

Також учасник міг дізнатися свій результат для вступу за шкалою 100ー200 балів, підрахувавши бали за допомогою спеціальної таблиці, яку раніше затвердило Міністерство освіти і науки України.

Щоб отримати 100 балів з певного предмета, потрібно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів із відповідного предмета.

В УЦОЯО нагадують, що для всіх спеціальностей встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ.

Раніше в УЦОЯО заявили про "безпрецедентний рівень недоброчесності" на НМТ-2023.